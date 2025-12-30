19 oportunidades sin goles, Marcos Santos revela la causa de la derrota de Arema ante Persita en casa

Pobrecito, VIVA. – Estadio Kanjuruhan ser testigo de la noche amarga Arema FC. El apoyo total de Aremania y Aremanita no pudo salvar a Singo Edan de una dolorosa derrota por 0-1 Persita Tangerang en la continuación de la BRI Super League, el martes 30 de diciembre de 2025.

Lea también: Superior en número de jugadores, el Arema FC perdió en casa tras el gol de Persita en el último minuto



Irónicamente, el Arema FC colapsó cuando tenía la ventaja. Desde el minuto 69, Persita tuvo que jugar con 10 personas después de que Andrean Rindorindo fuera expulsado. Sin embargo, el número superior de jugadores no logró convertir en goles, antes de que finalmente se produjera el desastre en el tiempo de descuento.

Entrenador del Arema FC, Marcos SantosNo ocultó su decepción. Consideró que su equipo había jugado bien, pero estuvo mal en lo más importante, es decir, en la finalización.

Lea también: Persija vs Bhayangkara FC Enlace de transmisión en vivo esta noche, Kemayoran Tigers presenta el mejor equipo



«Todo el mundo sabe que este partido fue bien desde el primer minuto hasta el último minuto, luego tuvimos 19 oportunidades pero ningún gol. Por supuesto que estoy triste por este resultado», dijo Marcos en una conferencia de prensa después del partido en el estadio Kanjuruhan, el martes 30 de diciembre de 2025.



Persita Tangerang contra Arema FC

Lea también: ¡Emocionante en Instagram! Bobotoh ataca la cuenta de Malut United después de que Persib llega a la cima de la clasificación



Dominación sin agudeza

Desde el inicio del partido, Arema FC parecía dominante en posesión del balón. Sin embargo, este dominio no está en consonancia con la eficacia del ataque. La primera línea de Singo Edan no logró maximizar en repetidas ocasiones las oportunidades creadas, tanto a través de esquemas de juego abierto como de jugadas a balón parado.

La primera parte transcurrió a un ritmo relativamente lento. Ambos equipos fueron igualmente cuidadosos, y Persita optó por jugar de cerca y confiar en los contraataques. El Arema FC no aumentó su intensidad ofensiva hasta mediados del primer tiempo, pero todavía tuvo dificultades para penetrar la sólida defensa visitante.

La situación no cambió mucho en la segunda parte. Arema FC pareció más agresivo, especialmente después de que Persita perdiera a un jugador. El público de Kanjuruhan esperaba que el mayor número de jugadores fuera un punto de inflexión, pero esa esperanza se desvaneció lentamente.

El gol del tiempo de descuento que silenció a Kanjuruhan

Cuando el partido parecía que terminaría en empate, un error en el mediocampo del Arema FC se convirtió en el comienzo del desastre. En el minuto 90+1, Rayco Rodríguez logró robar el balón en posesión de Muhammad Rafli antes de enviar un pase maduro a Aleksa Andrejic.

Sin muchos toques, Andrejic disparó un remate genial que Lucas Frigeri no pudo frenar. Este gol inmediatamente silenció el estadio Kanjuruhan, además de asegurar la dramática victoria de Persita a pesar de que jugaban con 10 personas.