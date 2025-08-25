19 Coronel Break Stars en la mutación TNI antes del 80º Día de la Independencia de Indonesia, esta es la lista completa

Martes 26 de agosto de 2025 – 01:06 Wib
Yakarta, Viva -Los comandantes del TTNI General Agus Subiyanto nuevamente llevó a cabo mutaciones masivas en las filas del Ejército Nacional de Indonesia (TNI) antes del 80 aniversario de la Independencia de la República de Indonesia, 17 de agosto de 2025.
En total hay 414 oficiales que están incluidos en la lista de mutaciones, incluidos 19 Coronel Estrella rota Conviértete en un general de brigada (general de brigada) del TNI.
La mutación estaba contenida en el decreto del número de comandante TNI KEP 1102/VIII/2025 con respecto al despido y el nombramiento en posiciones dentro del TNI.
Esta decisión fue firmada por el jefe de TNI Setum General de Brigadier Tni Adek Chandra Kurniawan y se estableció el 15 de agosto de 2025.
Esta política está en el centro de atención porque no solo involucra posiciones estratégicas en el Ejército, sino también en el Ministerio de Defensa (Kemhan) y la Agencia Nacional contra el Terrorismo (BNPT).
La siguiente es una lista completa de 19 coronel que tiene el rango de Brigadier General de TNI:
Lista de 19 Coronel Broken Stars
1. Coronel Inf Nurul Confident
- Departamento antiguo: Dancem 062/Tarumanagan Acodam III/SLW
- Nueva posición: Irdam III/SLW
2. Kolonel Inf Thomas Rajunio
- Posición anterior: Danrindam Jaya
- Nueva posición: Danrem 061/SK (Bogor) Kodam III/SLW
3. Coronel Cza Gunawan Yudha Kusuma
- Jabatan Lamas: Paburn III/Fascon Slogard
- Nueva posición: Aslog Kaskostrad
4. Coronel Inf Slamet Riadi
- Posición anterior: Kasrem 042/Gapu (Jambi) Kodam II/SWJ
- Nueva posición: Danrem 181/Pvt (Sorong) Kodam XVIII/KSR
5. Coronel Inf Fitriana Nur Heru Wibawa
- Espacio
- Nueva posición: Kaskogarartap I/Yakarta
6. Coronel Inf Robby Suryadi
- Jabatan Lama: Kasrem 173/PVB (Biak) Codam XVII/CEN
- Nueva posición: Aster Kaskogabwilhan II
7. Coronel Inf Jarot Suprihanto
- Posición anterior: Pamen Denmabesad
- Nueva posición: Danrem 031/WB (Pekanbaru) Kodam XIX/Tuanku Tambusai
8. Coronel Inf Faizal Rizal
- Posición anterior: Pamen Denmabesad
- Nueva posición: Danrem 052/WKR (West Yakarta) Kodam Jaya
9. Coronel Inf Tri Haksoro
- Posición anterior: Pa Sahli Tk II Kasad Bid Jahpers
- Nuevo puesto: Pa sahli Tk II Kasad Bid Ekonomi
10. Coronel Arm Sarkistan Sihaloho
- Centro de súbditos para
- Nueva posición: Asintel Kaskogabwilhan II
11. Coronel Inf Hendri Wijaya
- Posición anterior: Pa Sahli Tk II Kasad Bid Kamkonf Comunal
- Nueva posición: Kapusdalops tni
12. Coronel Inf Wilson Napitupulu
- Jaban es dormir: Birthing VIII/Binseen Srenaad
- Nueva posición: Aspers Kaskostrad
13. Coronel Arh Wachyu Dwi Haryanto
- Posición anterior: Cabeza de Renprograr Set Itijen Tni
- Nueva posición: Irum itjen tni
14. Kolonel Arm M Lufti
- Posición anterior: Kasubdit Europa y África Ditersinhan Dirección General del Ministerio de Defensa de Strahan
- Nuevo puesto: Dirección de Dirkersinhan General del Ministerio de Defensa de Strahan
15. Coronel Cpl Sigit Karyadi
- Posición anterior: Jefe de Sub Dirección de Seguridad de Objetos Vitales, Transporte y VVIP BNPT
- Nuevo puesto: Director de Protección en Diputado para la Prevención, Protección y Desreadicalización de BNPT
16. Coronel CPM Anggiat Napitupulu
- Posición anterior: Dansatidik Puspomad
- Nuevo puesto: Kasad Special Staff
17. Kolonel Inf Ari Prasetya
- Posición anterior: waasintel kasad bid bin Intel
- Nueva posición: Waasintel Kasad Bid bin Intel
18. Coronel Arh Osmar Silalahi
- Cuerpo Jabatan: Paban V/Bless
- Nueva posición: Waka Puspen Tni
19. Coronel Inf Zamril Philiang
- Espacio de lo antiguo: Nacimiento IV /Opdada IV /
- Nueva posición: TNI Wakabalog
Esta mutación masiva se considera parte de la estrategia de refrescos de la organización y la aceleración de la regeneración en el TNI.
