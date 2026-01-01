19.188 SPBG listos para atender a 55 millones de beneficiarios de MBG a principios de 2025, BGN se centra en esto

Jacarta – Un total de 19,188 Unidades de Servicios de Cumplimiento de Nutrición (SPPG) está registrado como construido durante 2025 para apoyar el Programa de comidas nutritivas gratuitas (MBG).

Agencia Nacional de Nutrición (BGN) enfatizó que en la etapa inicial de implementación, MBG solo comenzó con 190 SPPG para construir la base del servicio. Este logro es el punto de partida para implementar MBG en 2026.

A partir del 8 de enero de 2026, BGN volverá a ejecutar el Programa MBG simultáneamente y prestará servicios a alrededor de 55,1 millones de beneficiarios en varias regiones de Indonesia.

«Estamos utilizando 2025 para construir una base sólida. De 190 SPPG a principios de año a 19.188 SPPG a finales de año, esto muestra un trabajo masivo y mensurable en la preparación de los servicios MBG», dijo el jefe de BGN Dadan Hindayana en una declaración oficial en Yakarta, el jueves 1 de enero de 2025.

Dadan destacó que esta preparación permitirá a MBG entrar en 2026 con un gran número de beneficiarios desde el primer día. Al mismo tiempo ampliar el espacio para mejorar la calidad del servicio.

«A partir del 8 de enero de 2026, MBG atenderá directamente a más de 55 millones de beneficiarios. En 2026, MBG no solo se centrará en intervenciones nutricionales, sino también en mejorar la calidad de los servicios de SPPG y fortalecer la educación nutricional para que las personas comprendan mejor la elección de alimentos saludables y nutritivos», dijo.

Según Dadan, este enfoque es parte de la estrategia a largo plazo del gobierno para construir patrones de consumo saludables desde una edad temprana, en línea con el objetivo de aumentar el número de beneficiarios a 82,9 millones de personas.