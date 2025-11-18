18 víctimas murieron y 5 residentes siguen desaparecidos

Jacarta – Desastre terrestre corrimiento de tierras que paso en el pueblo CibeunyingDistrito de Majenang, Regencia Cilacapsigue siendo una preocupación pública. Al comenzar el séptimo día de operaciones de búsqueda, los oficiales en el campo continúan luchando con un terreno inestable y un clima impredecible.

Lea también: El gobernador Ahmad Luthfi llama a Java Central «minimercado de desastres»: todos los desastres potenciales existen



Esta situación hace que el proceso de evacuación de víctimas desaparecidas se lleve a cabo con mucho cuidado. Por otro lado, cientos de residentes desplazados también tuvieron que sobrevivir en condiciones limitadas mientras esperaban que las autoridades pertinentes declararan la situación segura.

El martes 18 de noviembre de 2025, el equipo de búsqueda y rescate (RAE) el equipo conjunto volvió a encontrar dos cadáveres detrás de un montón de material de desprendimiento de tierra. «Gracias a este descubrimiento, el número de víctimas que han muerto ha aumentado temporalmente a 18», afirmó el director del Centro de Datos, Información y Comunicación sobre Desastres. BNPB Abdul Muhari, citado en un comunicado de prensa del martes 18 de noviembre de 2025.

Lea también: Dos muertos y 27 personas desaparecidas en el incidente del deslizamiento de tierra en Banjarnegara, aquí están los nombres



Con estos hallazgos adicionales, el foco de la búsqueda se dirige ahora a las cinco personas que aún se encuentran declaradas desaparecidas.

Las operaciones SAR del mismo día tuvieron que suspenderse temporalmente a las 16.15 horas debido al mal tiempo. BNPB explicó que el terreno es muy propenso al movimiento del suelo, por lo que los agentes deben priorizar la seguridad.

Lea también: BNPB: En total 16 víctimas del deslizamiento de tierra en Cilacap murieron, 7 personas siguen desaparecidas



Sin embargo, el objetivo de la búsqueda del séptimo día todavía incluía cinco víctimas, realizada en tres talleres. Anteriormente, el equipo conjunto había rescatado a 23 personas, 11 de ellas heridas.

Además, 58 residentes recibieron tratamiento ambulatorio y otros tres fueron hospitalizados debido a enfermedades mientras se encontraban en el campo de refugiados. Los daños materiales debidos a este desprendimiento también fueron bastante importantes.

BNPB señaló que 16 casas se habían derrumbado o desaparecido, 25 casas estaban en condición de amenaza y una hectárea de tierra agrícola resultó afectada. El impacto social fue generalizado: 17 cabezas de familia (46 personas) se vieron directamente afectadas, mientras que 133 cabezas de familia (383 personas) se vieron obligadas a huir.

Los refugiados estaban repartidos por el ayuntamiento de Cibeunying, el MTS SS Cibeunying, la mezquita Baeturrohman Wanasari y las casas de sus familiares. Satisfacer las necesidades de los refugiados y monitorear el riesgo de deslizamientos de tierra posteriores es una máxima prioridad.

BPBD Cilacap Regency junto con Basarnas, Forkopimda, Forkopimcam, varias partes interesadas y voluntarios continúan los esfuerzos de búsqueda. La operación fue dirigida directamente por Basarnas con el apoyo de equipo pesado, puestos de campo, cocinas públicas y mapeo de las áreas afectadas mediante drones.