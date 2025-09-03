18 presuntos perpetradores fueron asegurados, revelaron el motivo para saquear la casa de Uya Kuya

Yakarta, Viva – Caso Saqueo Casas de lujo pertenecientes a miembros del parlamento indonesio y celebridades Vas a En el área de Pondok Bambu, East Yakarta, continúa rodando. El número de presuntos perpetradores arrestados por la policía ahora ha aumentado dramáticamente. De las 9 personas anteriores, la policía confirmó que había 18 personas que habían sido aseguradas para someterse a un examen.

Esto fue revelado directamente por el jefe de la Unidad de Investigación Criminal de la Policía del Metro de East Yakarta, el comisionado adjunto de la policía Dicky Fertoffan. Desplácese por la información completa, ¡vamos!

«18 (presuntos perpetradores fueron arrestados)», dijo Dicky, martes 2 de septiembre de 2025.

Aun así, Dicky enfatizó que su estado todavía estaba en la etapa de inspección. No todos los que son capturados se confirman automáticamente como el actor principal para el saqueo.

«De lo que se asegura, no todos los perpetradores. Aquellos que no son los perpetradores son dados de alta», explicó.

Según él, docenas de presuntos perpetradores estuvieron involucrados en dos tipos de actos criminales. Primero, hay quienes llevan a cabo ataques contra los oficiales cuando los disturbios se rompen en Pondok Bambu. En segundo lugar, hay quienes están directamente involucrados en la acción saqueadora de la casa de Uya Kuya. A partir de los resultados del examen provisional, sus principales motivos saqueados fueron buscar ganancia personal.

«Hay quienes llevan a cabo ataques contra los oficiales, luego algunos saquean. Sus motivos no están saqueando nada menos que buscar beneficios personales», dijo Dicky.

Anteriormente, este caso había conmocionado al público porque la policía aseguró a 9 personas en las primeras etapas. De estos, 7 personas fueron nombradas como presuntos perpetradores, mientras que los otros dos fueron testigos. La evidencia confiscada no fue menos sorprendente, incluido un gato que supuestamente fue tomado durante el saqueo.

«Los resultados del desarrollo de esta noche, la policía de East Yakarta logró asegurar a nueve personas con una variedad de elementos de evidencia. Incluido un gato», dijo Dicky cuando se confirmó.

Con el último arresto, el número de presuntos perpetradores se ha duplicado. La policía ahora se está enfocando en mapear el papel de cada persona asegurada, que van desde el albacea de saqueo hasta aquellos que solo se unen.