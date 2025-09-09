18 de este país Asegúrese de entradas para la Copa Mundial 2026, la última Túnez

Yakarta, Viva – Equipo nacional tunecino Confirmó oficialmente el boleto para 2026 Copa del Mundo Después de ganar una victoria dramática sobre el Ecuador Guinea. Jugando en Estadio de Malabo, el lunes 8 de septiembre de 2025. Túnez ganó 1-0 a través de un gol fallecido Mohamed Ali Ben Romdhane en los 90+4 minutos.

Esta victoria aseguró que Túnez avanzó a las finales de la Copa Mundial celebradas en los Estados Unidos, Canadá y México. Se convirtieron en el segundo representante africano que falleció, después de que Marruecos se había confirmado previamente.

Historia pasada en una fila

Para Túnez, esta es la séptima vez en la historia que realizaron en la Copa del Mundo, además de ser la tercera consecutiva. Presidente de la FIFA, Gianni InfantinoFelicitaciones a través de las redes sociales oficiales de la FIFA.

«Felicitaciones a Túnez por su éxito en la clasificación para la Copa Mundial 2026 en Canadá, México y Estados Unidos. Por la séptima vez en la historia, y la tercera estrella consecutiva brillará en el escenario mundial.

Desde una victoria histórica contra Panamá en la Copa Mundial 2018, hasta una victoria inolvidable sobre el campeón mundial francés en 2022, Túnez ha demostrado su entusiasmo y fuerza muchas veces en los últimos años. ¡Nos vemos en el escenario mundial! «

Lista de 18 países que se han calificado para la Copa Mundial 2026

Con la adición de Túnez, ahora hay 18 países que se aseguran de aparecer en la Copa Mundial 2026:

1. Canadá

2. México

3. Estados Unidos

4. Japón

5. Nueva Zelanda

6. Irán

7. Argentina

8. Uzbekistán

9. Corea del Sur

10. Jordan

11. Australia

12. Brasil

13. Ecuador

14. Uruguay

15. Colombia

16. Paraguay

17. Marruecos

18. Túnez

La edición 2026 del torneo será la primera con 48 formatos de equipo, de modo que la oportunidad para que otros países califiquen aún está abierta