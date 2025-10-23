18 carreteras desviadas durante el festival de carreras de Yakarta de 2025, aquí está la alternativa

Jacarta – Cabeza Departamento de Transporte (Dishub) DKI Yakarta, Syafrin Liputo dijo que había desvío del flujo de tráfico en 18 carreteras durante el evento Festival de carreras de Yakarta (JRF) 2025 los días 25 y 26 de octubre. Según él, cinco tramos de carretera fueron desviados el 25 de octubre y 13 tramos de carretera fueron desviados el 26 de octubre.

Detalló las cinco carreteras que se desviarán el 25 de octubre de 2025, a saber, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Gatot Subroto, Jalan Pemuda Gate, Jalan MH Thamrin (Rotonda del Hotel Indonesia) y Jalan Sisingamangaraja.

«El desvío del flujo de tráfico el 25 de octubre de 2025 se llevará a cabo desde las 03.30 horas hasta las 08.30 horas», dijo Syafrin.

El Departamento de Transporte de DKI ha preparado una serie de rutas alternativas, a saber, el tráfico desde el norte (Sarinah) hacia el sur (Blok M) puede pasar por Jalan MH Thamrin-Jalan Imam Bonjol-Jalan Rasuna Said-Jalan Captain Tendean-Jalan Wolter Mongisidi-Jalan Trunojoyo-y así sucesivamente.

Luego, el tráfico desde Jalan Teluk Betung en dirección este (Menteng) puede pasar por Jalan Jenderal Sudirman-Jalan MH Thamrin-girar hacia el sur en la intersección de la estatua de Arjuna Wijaya-Jalan MH Thamrin-Jalan Imam Bonjol-y así sucesivamente.

Además, el tráfico del este (Menteng) al oeste (Tanah Abang) puede utilizar Jalan HOS Cokroaminoto-Jalan Dr. GSSJ Ratulangi-Jalan Johar-Jalan KH Wahid Hasyim-Jalan KH Mas Mansyur, etc.

A continuación, el tráfico desde el oeste (estación Karet) hacia el oeste (Manggarai) puede pasar por Jalan RM Margono Djojohadikoesoemo-Jalan Galunggung-Jalan Sultan Agung, etc.

Para el tráfico desde el este (Manggarai) hacia el oeste (Tanah Abang), puede utilizar Jalan Sultan Agung-Jalan Galunggung-Jalan Karet Pasar Baru Timur III-Jalan Karet Pasar Baru Timur II-Jalan RM Margono Djojohadikoesoemo, etc.

Luego, caminando desde el norte (Tanah Abang) hacia el este (Kampung Melayu) puede usar Jalan Mas Mansyur-Jalan Prof. Dr. Satrio o JLNT Dr. Satrio-Jalan Casablanca Raya-Jalan KH Abdulah Svafei-y así sucesivamente.

Además, el tráfico desde el este (Kampung Melayu) hacia el norte (Tanah Abang) puede utilizar Jalan KH Abdulah Syafei-Jalan Casablanca Raya-JLNT Dr. Satrio o Jalan Dr. Satrio-Jalan Mas Mansyur, etc.

Luego, el tráfico del oeste (slipi) al este (cawang) puede utilizar Jalan Gatot Subroto-Simpang Susun Semanggi-Jalan S Parman, etc.

A continuación, el tráfico del este (Cawang) al oeste (slipi) puede utilizar Jalan Gatot Subroto-Jalan Rasuna Said-Jalan Prof. Dr. Satrio-Mas Mansyur Street-Penjernihan Street-Pejompongan Raya Street-Student Army Street-S Parman Street-y así sucesivamente.

Finalmente, caminar desde Jalan Senopati o Jalan Pattimura hacia Gelora Bung Karno puede usar Jalan Hang Lekir 1-Jalan Hang Tuah Raya-Jalan Hang Lekir IV-Jalan Hang Lekir 2-Jalan Hang Lekir 1-Jalan Asia Afrika-Jalan Gerbang Pemuda, etc.

Además, Syafrin mencionó 13 carreteras que se desviarían el 26 de octubre de 2025 a partir de las 03.00 WIB hasta las 09.30 WIB, a saber, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Gatot Subroto, Jalan Pintu Pemuda, Jalan Asia Afrika desde la intersección de Jalan Asia Afrika-Gerbang Pemuda hasta la intersección de Jalan Asia. África-Jalan Pintu Satu Senayan.

A continuación, Jalan MH Thamrin, Jalan Medan Merdeka Barat, Jalan Medan Merdeka Selatan en el lado norte, Jalan Imam Bonjol desde la intersección Jalan Imam Bonjol-Bundaran HI hasta Jalan Imam Bonjol-Jalan Taman Suropati.

A continuación, Jalan HOS Cokroaminoto desde la intersección Jalan HOS Cokroaminoto-Imam Bonjol hasta Jalan HR Rasuna Said, y Jalan HR Rasuna Said en el lado este (los vehículos aún pueden usar el carril más a la izquierda).

Luego, Jalan HR Rasuna Said en el lado oeste (los vehículos aún pueden usar el carril más a la izquierda), el paso subterráneo de Mampang Kuningan y Jalan Sisingamangaraja.