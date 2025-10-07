18 asesinados después de que el deslizamiento de tierra llegue al autobús en Himachal; PM Modi expresa dolor







Al menos 18 pasajeros fueron asesinados como un autobús privado en el que viajaban fue golpeado por un deslizamiento de tierra masivo en el distrito de Bilaspur de Himachal Pradesh el martes por la noche, dijeron las autoridades, informaron el PTI.

El accidente tuvo lugar en el área de Bhalughat en el segmento de la Asamblea de Jhandutta, dijeron, y agregó que el autobús que transportaba a 30-35 pasajeros se dirigía de Marotan a Ghumarwin.

Los funcionarios de la administración de la policía y el distrito están en el lugar y las operaciones de rescate están en pleno apogeo, dijeron los funcionarios.

Hasta ahora se han recuperado 18 cuerpos de los escombros, agregaron.

Whole Mountain se derrumbó en el autobús y las posibilidades de que la supervivencia de los pasajeros sean sombrías, dijo un policía involucrado en operaciones de rescate.

Primer ministro Narendra Modi Expresó su profunda tristeza por la pérdida de vidas y extendió sus sinceras condolencias a las familias afectadas por el accidente.

En una publicación sobre X, la PMO escribió: «Triste por la pérdida de vidas debido a un accidente en Bilaspur, Himachal Pradesh. Mis pensamientos están con las personas afectadas y sus familias durante este momento difícil. Rezando por la rápida recuperación de los heridos. Un ex Gratia de Rs. 2 de PMNRF se darían a los parientes de cada parecido de cada estado lesionado. Se les dio a Rs.

El primer ministro de Himachal Pradesh, Sukhvinder Singh Sukhu, expresó su dolor por el accidente y ordenó a los funcionarios que aceleren las operaciones de rescate, declaró el martes una declaración oficial.

«El gobierno estatal se encuentra firmemente con las familias afectadas en esta hora de angustia y brindará toda la asistencia posible», dijo.

El Ministro Principal también rezó por la paz de las almas difuntas e instruyó a la administración del distrito para que acelere las operaciones de alivio y rescate. Dirigió a los funcionarios que se aseguraran de que todos los heridos en el incidente sean llevados de inmediato a los hospitales para recibir tratamiento y se les proporciona atención médica completa, según el ANI.

Los funcionarios dijeron que se había desplegado maquinaria pesada en el sitio, y se realizaban esfuerzos para despejar los escombros en medio del terreno difícil y la lluvia intermitente.

Intermitente lluvias han estado azotando el área desde el lunes.

(con entradas PTI y ANI)









