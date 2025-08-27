



GazaVIVA – Ministerio de educación superior Palestina afirma que 18.489 alumno muertos y 28,854 otros han resultado heridos desde Israel Lanzó su agresión militar en Gaza Strip y Cisjordania el 7 de octubre de 2023.

A través de una declaración el martes 26 de agosto, el Ministerio aclaró que el número de estudiantes asesinados en la Franja de Gaza desde el comienzo de la agresión había alcanzado a más de 18,346 personas y lesionó alcanzaron 27.884 personas.

En Cisjordania, hasta 143 estudiantes murieron y otros 970 resultaron heridos y 740 personas fueron arrestadas.

También se mencionó que 970 gurú Y los funcionarios escolares en Gaza y Cisjordania fueron asesinados, con otros 4.533 heridos. Mientras tanto, más de 199 personas fueron arrestadas en Occidente.

El ministerio también mencionó que 160 escuelas públicas en la Franja de Gaza fueron destruidas, así como 63 edificios universitarios allí.

Un total de 118 escuelas públicas y 93 escuelas propiedad de UNRWA fueron bombardeadas y dañadas. La agresión sionista también hizo que un total de 25 escuelas y estudiantes y maestros desaparecieran de la lista de educación.

Según el Ministerio, hasta 152 escuelas en Cisjordania estaban dañadas y ocho universidades y universidades a menudo eran el objetivo de la invasión militar israelí y el vandalismo.

En respuesta relacionada con estas condiciones, las conferencias se desvían en línea debido a la situación actual. (Hormiga)

Página siguiente Según el Ministerio, hasta 152 escuelas en Cisjordania estaban dañadas y ocho universidades y universidades a menudo eran el objetivo de la invasión militar israelí y el vandalismo.









Fuente