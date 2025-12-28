18.348 residentes afectados por las inundaciones en Banjar-Kalsel, 302 personas obligadas a huir

Banjar, VIVA – La Agencia Regional de Gestión de Desastres (BPBD) de Banjar Regency, Kalimantan del Sur, registró que 6.593 cabezas de familia (KK) o 18.348 personas se vieron afectadas por las inundaciones debido a las fuertes lluvias que continuaron ocurriendo hasta el domingo 28 de diciembre de 2025. De este número, 302 residentes se vieron obligados a evacuar a lugares más seguros.

Lea también: Pertamina Patra Niaga dice que la tendencia en las necesidades de combustible para el Año Nuevo está aumentando, este es el enfoque



«Hasta las 09.50 WITA, los agentes recopilaron datos sobre decenas de miles de residentes afectados por las inundaciones en 89 aldeas repartidas en 14 subdistritos», dijo el jefe interino de BPBD Banjar Regency, Yayan Daryanto, confirmado en Banjar el domingo (28/12/2025).

BPBD también registró el impacto de las inundaciones en Banjar-Kalsel en las zonas residenciales. Un total de 5.206 viviendas resultaron afectadas, de las cuales 1.714 seguían sumergidas en el agua hasta el último informe.

Lea también: Aterrador, el estadio GBLA de Persib está ‘embrujado’



Además de sumergir las casas de las personas, las inundaciones también tienen un impacto en los grupos vulnerables. Yayan detalló que entre los grupos afectados se encuentran 505 personas mayores, 310 niños pequeños, 166 bebés, 368 niños, 113 mujeres embarazadas, 37 personas con discapacidad y 13 adultos.

Mientras tanto, el número de refugiados se registró en 302 personas o 113 familias. De este número, hay 45 grupos vulnerables de niños pequeños, 35 personas mayores y 119 adultos.

Lea también: Clima extremo en las vacaciones de fin de año, la policía agrega paneles de advertencia en la ruta Puncak-Cianjur



«Hasta ahora, el personal conjunto de Pusdalops, Task Force, TRC, TNI, Polri, el gobierno de subdistrito y el gobierno de la aldea verifican y recopilan rutinariamente datos sobre los residentes afectados, y siempre monitorean los subdistritos afectados por las inundaciones», dijo Yayan.

Yayan explicó que hasta el domingo por la mañana a las 09.50 WITA, las inundaciones todavía estaban inundando varias áreas en Banjar Regency. En el distrito de Kertak Hanyar, todavía se producen inundaciones en las aldeas de Simpang Empat y Kertak Hanyar II. Mientras tanto, en el distrito de Sungai Tabuk, las inundaciones afectaron a las aldeas de Lok Buntar, Pembantanan, el río Bangkal y el río Tabuk Keramat.

También siguen produciéndose inundaciones en el distrito de Martapura, incluidas las aldeas de Bincau, Bincau Muara, ANGKAL Irang, ANGKAL Irang Ulu, ANGKAL Irang Ilir, Tungkaran, Labuan Tabu, Java Laut y el río Sipai. En el distrito de Karang Intan, se registraron inundaciones en las aldeas de Awang Bangkal Barat, Awang Bangkal Timur, Karang Intan, Mandi Angin Barat, Mandi Angin Timur, Pasar Lama, Penyamaran, Jingah Habang Ulu, Jingah Habang Ilir, Kiram, Mali-Mali, Mandi Kapau Timur, Mandi Kapau Barat, Pandak Daun, Sungai Alang, Sungai Arfat, Sungai Landas y Sungai Asam.