179.312 Los prisioneros obtienen la remisión general del aniversario de la República de Indonesia, 3.917 personas son inmediatamente libres

Yakarta, Viva – Dirección General Correccional El Ministerio de Inmigración y Penitenciario declaró que hasta 179,312 reclusos En toda Indonesia acepta remisión General y 192,983 reclusos recibieron una década de remisión del gobierno en el marco del 80 aniversario Independencia RHODE ISLAND.

En el mismo impulso, hasta 1.369 niños fomentados recibieron una reducción en el período penal general (PMPU) y otros 1.361 niños fomentados recibieron una reducción en la década criminal (PMPD).

«Felicito a los reclusos y fomenté a los niños que hoy recibieron la remisión y la libertad hoy», dijo el Director General de Correcciones Mashudi durante la remisión simbólica en la Penitenciaría de la Clase II-A Salemba, Yakarta, domingo 17 de agosto de 2025.

De los 179.312 prisioneros que recibieron remisiones generales, hasta 175,395 reclusos recibieron la remisión general I, mientras que otros 3.917 prisioneros recibieron remisión general II para que fueran inmediatamente libres.

Los prisioneros que recibieron la remisión del decreto consistieron en 182.857 reclusos para recibir la remisión I y 4,186 reclusos fueron inmediatamente libres para recibir la remisión de Decada II.

Luego, 5.626 prisioneros recibieron una remisión del encarcelamiento de encarcelamiento en la categoría I y 314 reclusos recibieron una remisión penal en un sustituto de una multa II o libre de inmediato.

Mientras tanto, de un total de 1.369 niños fomentados que recibieron PMPU, hasta 1.336 hijos fomentados de ellos recibieron PMPU I y 33 el resto de los niños fomentados recibieron PMPU II o estaban inmediatamente libres de detención.

Por otro lado, los detalles de los niños fomentados que recibieron PMPD consistieron en 1.326 niños fomentados que recibían PMPD I y 35 niños fomentados fueron inmediatamente libres después de recibir PMPD II para que el total fuera de 1.361 personas.

Con esta remisión, el estado ahorra el presupuesto para comer residentes fomentados de RP639,112,246,500.

Mashudi dijo que la remisión a los prisioneros y los niños fomentados no fue simplemente voluntariamente dada voluntariamente por el gobierno, sino más bien una forma de aprecio y aprecio por aquellos que habían seguido seriamente el programa de entrenamiento que se mantuvo bien y medible.

«Entonces (hazlo, ed.) Este impulso es un punto de inflexión para continuar mejorando, mejorar la calidad del yo y convertirse en una persona responsable. Para aquellos que son libres, regresan a la comunidad como una persona que obedece la ley, contribuye activamente y no repite los errores del pasado», ordenó Mashudi.

También apreció los rangos correccionales, tanto en el centro como en las regiones, que habían trabajado duro para mantener la integridad y llevar a cabo la función del entrenamiento y la seguridad, independientemente de todos los desafíos encontrados.

Para todos los residentes fomentados, Mashudi aconsejó continuar en serio el programa de desarrollo. Pidió a los prisioneros que aprovechen cada oportunidad para perfeccionar habilidades, mejorar las actitudes y fortalecer la fe.

«El coaching no es solo una rutina, sino una verdadera disposición para volver a la vida en la comunidad», dijo.

La remisión de los prisioneros está contenida en el decreto del Ministro de Inmigración y Correcciones de la República de Indonesia Número 1360.PK.05.03 Año 2025 y el PAS-1361.PK número 05.03 de 2025 con fecha del 17 de agosto de 2025 en lo que respecta a las remisiones generales en 2025 a los prisioneros y decade a los prisioneros a los prisioneros a los prisioneros a los prisioneros.

Mientras tanto, la concesión de niños fomentados de PMPU y PMPD está contenida en el decreto del Ministro de Inmigración y Correcciones de la República de Indonesia, número de PAS-1369.pk.05.03 Año 2025 y PAS-1361.PK 05.03 Año 2025 de fecha 17 de agosto de 2025 a los hijos de la PMPU en 2025 a los hijos asistentes y PMPD a los hijos de los hijos a los hijos de 2025 a los hijos.