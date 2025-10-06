Tel Aviv, Viva – Israel El lunes 6 de octubre de 2025, deportó alrededor de 170 activista que ha sido detenido después de la flota Flotilla Global Sumud emboscada por las tropas del régimen sionista en las aguas GazaSegún el Centro Legal para los Derechos de la Minoría Árabe en Israel, Es.

En una declaración publicada el domingo por la noche, hora local, Es dijo que el Servicio de prisión israelí (IPS) le había dicho a su abogado sobre el plan. deportación Activistas, sin dar más detalles como nombre, ciudadanía o país de destino.

Israel ha deportado alrededor de 170 participantes de Flotilla Gaza en los últimos días, la mayoría de ellos fueron enviados a Estambul, mientras que otros pequeños grupos fueron enviados a Italia y España.



La activista sueca Greta Thunberg, que fue secuestrada por Israel, fue deportada

La institución también declaró que a sus abogados no se les dio acceso para reunirse con activistas durante varias visitas el sábado 4 de octubre de 2025.

Aun así, las drogas finalmente se les permitió entrar en prisión después de una intervención legal y una visita de representantes de embajadas extranjeras que examinaron las condiciones de salud de los activistas.

El Centro de Derechos Humanos declaró que continuaron monitoreando las condiciones de los activistas, exigían acceso legal a pesar de que había restricciones de las ciencias sociales y aseguraron que sus derechos permanecieran protegidos hasta que se completó el proceso de deportación.

Es dijo que las ciencias sociales solo permitieron una visita durante 30 minutos, donde el abogado logró reunirse con los 11 participantes de Túnez que estaban llevando a cabo una huelga de hambre. El abogado también informó que muchos otros activistas también se negaron a comer.

Los activistas le dijeron al abogado que había habido «ataques y violencia generalizados» durante su proceso de transferencia del puerto de Ashdod a la prisión de Ketziot en el desierto de Negev, así como en los primeros días de su detención.

«Se informa que las últimas condiciones en prisión son relativamente estables, pero aún existen preocupaciones sobre las condiciones de salud de los perpetradores del hambre y el rechazo de la atención médica adecuada», dijo.

Las tropas israelíes atacaron y confiscaron los barcos globales de Sumud Flotilla el miércoles 1 de octubre de 2025, y mantuvieron a más de 470 activistas de alrededor de 50 países. La flota busca enviar asistencia humanitaria a Gaza y desafiar el bloqueo israelí del área de bolsillo.