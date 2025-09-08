17 personas fueron arrestadas relacionadas con ataques brutales a los Mapolres y 6 políticos en el este de Yakarta, había niños menores de edad

Yakarta, Viva – La policía finalmente logró asegurar a 17 personas relacionadas con ataques, destrucción y quemaduras en la sede de la policía del metro de East Yakarta y seis oficinas Polso En esa área del 30 al 31 de agosto de 2025.

De estos, 14 personas han sido establecidas oficialmente como sospecharincluyendo algunos niño menores de edad que ahora es un niño que trata con la ley (ABH). El jefe de policía de East Jakarta Metro, el comisionado de policía Alfian Noffizal, dijo que los sospechosos fueron acusados ​​de artículos severos.

«Fueron acusados ​​bajo el Artículo 170 del Código Penal sobre la violencia juntos y el Artículo 213 relacionado con el ataque al aparato de servicio. La amenaza podría ser hasta nueve años de prisión», dijo Alfian, el lunes 8 de septiembre de 2025.



Dirlantas Polda Diy Kombes Pol Alfian Nurrizal

La brutal acción comenzó el sábado por la mañana, 30 de agosto de 2025, cuando masa Atacando a Metro East Yakarta Mapolres con piedras, petardos, bombas Molotov. Las instalaciones estaban gravemente dañadas, 14 vehículos fueron destruidos, la sala de servicio en ruinas, incluso el sistema de CCTV también estaba paralizado. Cuatro perpetradores fueron arrestados en el lugar, incluidos dos estudiantes con las iniciales FA y DA que fueron encontrados atacando a la policía con madera y bambú.

El ataque también atacó a otros seis policías casi simultáneamente. Primero, la estación de policía de Duren Sawit fue apedreada por Molotov hasta que el café junto a él se incendió. Tres personas fueron arrestadas, dos de ellas eran menores.

En segundo lugar, la policía del sector de Jatinegara fue atacada por la noche, se quemaron dos motos y una moto VIXION. Se aseguraron cuatro personas, incluidos ST que estaban decididos a difundir la provocativa invitación de video para quemar la estación de policía en las redes sociales.

Luego, la policía del sector de Cipayung se convirtió en el objetivo del saqueo. Los perpetradores de DD incluso confiscaron moto pertenecientes a los agentes de policía, mientras que NR y Yo arrojaron piedras mientras viven en Tiktok. Además, la policía del sector de Ciracas es la más severa. Alrededor de 500 personas irrumpieron, dañaron la puerta y saquearon productos en la estación de policía.

Luego, el cililitano Polsubseksektor no escapó de los berrinches de la masa. Los artículos electrónicos como TV e impresoras son retenidos por los perpetradores. Tres personas fueron arrestadas, una de las cuales era un coleccionista con las iniciales WAF.

«Todavía estamos explorando la presencia o ausencia de actores intelectuales detrás de este incidente. Para los niños, hemos coordinado con el servicio social y Kpai para estar de acuerdo con la Ley de Protección Infantil», dijo Alfian.

También desestimó el tema de las masas disparadas por la policía. Según él, las autoridades nunca dispararon. De hecho, dos miembros de la policía del sector de Jatinegara fueron víctimas, una de las cuales sufrió una pierna rota debido a berrinches en masa.

«Los perpetradores que se dice que reciben un disparo golpeó piedras de otras masas. La policía solo les llamó a romper. Todo eso había estado contenido en el BAP», dijo Alfian.