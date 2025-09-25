17 mujeres acusaron a Delhi Baba de abuso sexual, caso presentado







Un Godman autodenominado, una vez asociado con una organización religiosa reputada, está en el centro de una policía investigación Después de que varias estudiantes de un instituto de gestión lo acusaron de acoso sexual. El acusado, Swami Chaitanyananda Saraswati, anteriormente conocido como Parthasarathy Swami, ha evadido hasta ahora el arresto a pesar de las redadas y la vigilancia.

Según la policía, el acusado era un Sanchalak (miembro del comité de gestión) en el Instituto Sri Sharada de Gestión India en el suroeste de Delhi. La policía también encontró en el sótano del Instituto un automóvil Volvo con una matrícula diplomática falsificada, 39 Un 1, utilizada por Saraswati.

Esta no es la primera vez que enfrenta tales acusaciones. Fuentes policiales dijeron que se presentó un caso de fraude y abuso sexual contra él en la estación de policía de la colonia de defensa en 2009, mientras que se presentó otra queja de abuso sexual en la estación de policía de Vasant Kunj en 2016. En el último caso, la denuncia se presentó el 4 de agosto en el Vasant Kunj North North Policía Estación.

Durante la investigación, se registraron las declaraciones de 32 femeninas PGDM (Diploma de Postgrado en Administración) con becas EWS. De estos, 17 alegó que Saraswati usó un lenguaje abusivo, envió mensajes obscenos e hizo avances físicos no deseados. La policía dijo que tres mujeres, que se desempeñan como miembros de la facultad y administradores en el Instituto, supuestamente abetaron a las acusadas presionando a los estudiantes para que cumplan con sus demandas.

«Su papel está actualmente bajo investigación, y el alcance total de su participación se determinará una vez que Saraswati sea detenido», dijo un oficial. Se registró un caso bajo las disposiciones relevantes del Bharatiya Nyaya Sanhita, con 16 víctimas más tarde depositando ante un magistrado.

