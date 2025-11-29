¡17 estudiantes envenenados! Cocina MBG en Kendal detenida inmediatamente, la policía encuentra hallazgos impactantes

KendallVIVA – Conjetura envenenamiento que sucedió a 17 estudiantes de SMP Negeri 1 Kendal resultó en la suspensión temporal de operaciones del Centro de Producción de Alimentos Nutricionales (SPPG) Agencia Nacional de Nutrición (BGN) Sijeruk, Kendal.

Este paso se tomó como seguimiento de los hallazgos iniciales de una posible contaminación por nitritos en el menú del Programa de Comidas Nutritivas Gratuitas (MBG). La decisión de suspender temporalmente se tomó en una reunión de coordinación intersectorial celebrada por la policía de Kendal junto con funcionarios de Forkopimda y agencias relacionadas, el viernes 28 de noviembre de 2025.

La reunión fue presidida directamente por el jefe de policía de Kendal, el comisionado adjunto de policía, Hendry Susanto Sianipar, como respuesta rápida al incidente que generó preocupación entre los padres y la comunidad. Hendry dijo que el examen inicial mostró hallazgos cruciales en las muestras. alimento.

«Los resultados del examen inicial de la policía de Kendal encontraron que el contenido de nitrito excedía el límite umbral en las muestras de alimentos MBG. Se sospecha fuertemente que esto desencadena síntomas de intoxicación. Sin embargo, la certeza final todavía está esperando los resultados oficiales del laboratorio», dijo, citado el sábado 29 de noviembre de 2025.

BGN Kendal declaró que estaban listos para participar en todo el proceso de evaluación mientras esperaban que se publicaran los resultados oficiales de las pruebas de laboratorio. El coordinador regional de SPPG BGN Kendal, M. Faris Maulana, confirmó que las actividades de producción en SPPG Sijeruk se detuvieron temporalmente.

«Las operaciones del SPPG Sijeruk están suspendidas temporalmente hasta que salgan las recomendaciones de las pruebas de laboratorio», dijo Faris.

Por otro lado, según los informes, la situación de los estudiantes que anteriormente habían experimentado síntomas de intoxicación siguió mejorando. El jefe del Departamento de Salud de la Policía de Kendal, Ipda Eka Bayu Wicaksana, dijo que la mayoría de las víctimas ya no necesitaban goteo intravenoso.

«Actualmente, la condición de todas las víctimas está mejorando gradualmente. A la mayoría de ellas les han quitado las vías intravenosas y serán enviadas a casa inmediatamente», dijo Eka Bayu.

El Gobierno de Kendal Regency enfatizó que endurecería todos los procedimientos de control de alimentos en las escuelas y cocinas de producción. El secretario regional interino de Kendal, Agus Dwi Lestari, enfatizó que se fortalecería la supervisión, desde la capacitación de los funcionarios hasta las normas de seguridad alimentaria.

«Vamos a endurecer las normas de seguridad alimentaria, incluida la formación de los evaluadores en las escuelas, así como el control rutinario de las cocinas del SPPG», afirmó Agus.

Hasta que se publiquen los resultados oficiales del laboratorio, se pide a todas las partes que mantengan la calma a la espera de la confirmación de la causa principal del incidente de envenenamiento. Aún se están llevando a cabo más exámenes.