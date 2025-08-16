17 de agosto de 2025 Ceremonia en el Palacio Merdeka, considere el proceso completo

Yakarta, Viva – El gobierno celebrará una serie de ceremonias oficial Conmemoración del 80 aniversario de la República de Indonesia en 2025, que se centrará en El palacio independienteYakarta, el 17 de agosto de 2025.

La serie completa de eventos también ha sido compilada de manera integral por el Ministerio de Secretaría de Estado, también conocido como el Ministerio de Neg de la República de Indonesia, a través de directrices oficiales para el 80 aniversario de la República de Indonesia, 2025.

Las directrices seguidas del Ministerio de Educación Primaria y Secundaria también se aplicarán a las agencias y escuelas educativas, al celebrar la 80a procesión del Día de la Independencia de Indonesia en sus respectivos lugares.

La guía contiene un acuerdo detallado de la implementación de la ceremonia del 17 de agosto completoque es una referencia para el nivel central en el Palacio del Estado, el Ministerio/Institución (K/L) del Estado, al Gobierno Regional, también conocido como el Gobierno Regional.



El nuevo equipo de Paskibraka Nusantara en IKN, East Kalimantan, sábado 17 de agosto de 2024.

El siguiente es un acuerdo completo de las actividades ceremoniales oficiales el 17 de agosto de 2025, como se estipula en la carta del Ministro del Secretario de Estado (Menethneg) Número B-25/M/S/Tu.00.03/08/0825:

Directrices para la conmemoración del 80 aniversario del Día de la Independencia de la República de Indonesia en 2025 dentro de la Secretaría de la Institución del Estado/ Ministerios/ Instituciones/ gobiernos locales

I. Preparación

06.45: Las fuerzas de la ceremonia entraron en el lugar de la ceremonia

06.50: el comandante del equipo prepara una línea

06.52: Comandante de la ceremonia que ingresa a la ceremonia

II. Introducción

06.57: Inspector de ceremonia que ingresa a la ceremonia

06.58: Informe de oficial de ceremonia

06.59: el inspector de ceremonia llega a la ceremonia

Iii. Árbol

07.00: Respeto por el inspector de ceremonia

07.01: Informe del comandante de la ceremonia

07.03: Volando la bandera roja y blanca acompañada del himno nacional de Indonesia Raya

07.13: Silencio

07.15: Leer el manuscrito de Pancasila

6.16: Leyendo el preámbulo a la Constitución de 1945 de la República de Indonesia

07.19: Leyendo el manuscrito de la proclamación

07.20: se puede completar con eventos adicionales de acuerdo con las necesidades de la agencia, por ejemplo, la adjudicación de honor u otros signos (si los hay) o ajustar

Ajuste: lectura de oración

Ajuste: informe de comandante de ceremonia

Ajuste: Respeto por el inspector de ceremonia

IV. CIERRE

Ajuste: Inspector de ceremonia que sale del lugar de la ceremonia

Ajuste: informe de ceremonia

Ajuste: comandante de la ceremonia disolución de tropas

Ajuste: la ceremonia está completa

Una serie de eventos del 80 aniversario de RI el 17 de agosto de 2025 en el Palacio del Estado

La implementación de la ceremonia de independencia de la República de Indonesia en el nivel central tiene una serie de procesiones de actividades, que comenzaron con la ceremonia de los segundos de la proclamación del 17 de agosto de 1945 a la fila de eventos carnavales celebrados en el entorno del palacio estatal.

La siguiente es una serie completa del 80º evento del Día de la Independencia de Indonesia en el Palacio del Estado:

Día, Fecha: Domingo 17 de agosto de 2025

07.00: La bandera roja y blanca Kirab y texto de proclamación

Ubicación: Monumento nacional -istana merdeka

07.25: actuación artística

Ubicación: patio del palacio de Merdeka

10.00: Ceremonia de conmemoración de la Proclamación de la Independencia de Indonesia segundos

Ubicación: patio del palacio de Merdeka

15.30: actuación artística

Ubicación: patio del palacio de Merdeka

17.00: La ceremonia de reducción de la bandera roja y blanca

Ubicación: patio del palacio de Merdeka

17.45: Kirab devuelve la bandera roja y blanca y el texto de la proclamación

Ubicación: Palacio Merdeka -Monumento Nacional

19.30: United Independence Carnival

Ubicación: Monumento nacional-MH Thamrin-Bunderan Hotel Indonesia-Semanggi.

Acuerdo Ceremonia del 17 de agosto 2025 a nivel de distrito

La composición de la ceremonia el 17 de agosto de 2025 a nivel del subdistrito también se refiere a la carta del número Menetneg B-25/M/S/Tu.00.03/08/0825, con la implementación del tiempo y la serie de eventos que pueden ajustarse a las necesidades de las agencias/instituciones relacionadas.

El siguiente es un ejemplo del 80 aniversario de la República de Indonesia a nivel de distrito:

I. Preparación

06.45 – 06.50: Fuerzas de ceremonia (ASN District, Aparato de Village/Kelurahan, Estudiantes, TNI/POLRI, OSC) que ingresan al campo de la ceremonia

06.50 – 06.52: el comandante del equipo prepara una línea

06.52 – 06.57: El comandante de la ceremonia entra en el campo de la ceremonia y se hace cargo de la preparación

II. Introducción

06.57 – 06.58: Camat como inspector de la ceremonia que ingresa al campo de la ceremonia.

06.58 – 06.59: Informe del oficial de la ceremonia al inspector de ceremonia

06.59 – 07.00: El inspector de ceremonia llega al mimbar honorario

Iii. Árbol

07.00 – 07.01: Respeto por el inspector de ceremonia

07.01 – 07.03: Informe del comandante de la ceremonia

07.03 – 07.10: Volando la bandera roja y blanca acompañada por el himno nacional de Indonesia Raya

07.10 – 07.12: Silencio

07.12 – 07.14: Leyendo el manuscrito de Pancasila por el Inspector de la Ceremonia, seguido por todos los participantes

07.14 – 07.17: Leyendo el preámbulo a la Constitución de 1945 de la República de Indonesia

07.17 – 07.20: Lectura de manuscritos de proclamación por líderes comunitarios/funcionarios electos

Evento de nivel de distrito adicional

07.20 – 07.23: Presentación de premios a ciudadanos sobresalientes (educación, deportes, servicio comunitario)

07.23 – 07.26: Presentación de asistencia social o programa de distrito/aldea simbólicos

07.26 – 07.30: Liberación del Kirab Cultural o el Desfile de la Banda de Marcha (opcional, según la región)

07.30 – 07.33: lectura de oración.

07.33 – 07.35: Informe del comandante de la ceremonia

07.35 – 07.37: Respeto por el inspector de ceremonia

IV. CIERRE

07.37 – 07.39: El inspector de ceremonia deja pulveros honorarios

07.39 – 07.40: Informe de oficial de ceremonia

07.40 – 07.42: Comandante de la ceremonia disolución de tropas

07.42: La ceremonia está completa

17 de agosto de 2025 Ceremonia en la escuela

La composición de la ceremonia el 17 de agosto de 2025 en la escuela también se ha organizado a través del Ministerio de Educación y Cultura Número 17536/A.TU.02.03/2025, ambos para Elementary, Junior High, a nivel secundario, como seguimiento de la carta del Ministro del Secretario de Estado B-25/M/S/S/TU.00.03/08/2025.

Beleid se aplicó a todas las unidades de educación dentro del Ministerio de Educación y Centro, tanto a nivel central, regional como en todas las agencias educativas.

El siguiente es un arreglo completo de eventos ceremoniales el 17 de agosto de 2025 a nivel escolar:

1. El líder de la ceremonia ingresa al campo de la UPA;

2. El entrenador de la ceremonia llega a la ceremonia;

3. Honor para el constructor de la ceremonia;

4. Informe del líder de la ceremonia;

5. Volando la bandera roja y blanca acompañada por el himno nacional Indonesia Raya por Korsik/Coro;

6. El silencio es dirigido por los fideicomisarios de Upacar;

7. Leyendo el texto de Pancasila seguido por todos los participantes de la ceremonia;

8. Lectura del manuscrito del preámbulo a la Constitución de 1945 de la República de Indonesia;

9. Leyendo el manuscrito de la Proclamación del entrenador ceremonial;

10. Leyendo el decreto presidencial de la adjudicación de los signos honoríficos de Satyalancana

11. La incrustación de Karya Satya y Satyalancana Karya Satya (si la hay);

12. Lectura de oración;

13. Informe del líder de la ceremonia;

14. Honor para el constructor de ceremonia;

15. Fideicomisarios de la ceremonia que abandonan el púlpito de la ceremonia;

16. La ceremonia se terminó.