17 años de matrimonio terminaron en divorcio, Marissa Anita: nunca me arrepiento

Jacarta – Actriz y presentadora marisa anita está entrando en un nuevo capítulo en su vida luego de iniciar oficialmente el proceso de divorcio de Andrew Trigg, la pareja con la que vive desde hace 17 años.

Aunque este paso no fue una decisión fácil, Marissa enfatizó que su largo matrimonio seguía siendo una parte valiosa de su viaje. Desplázate para saber más, ¡vamos!

Marissa compareció en la primera sesión en el Tribunal Estatal Central de Yakarta el miércoles 19 de noviembre de 2025. Ante los medios de comunicación, transmitió su visión de la fase de la vida que atraviesa actualmente, una transición que no ve como una amarga separación, sino como una forma de autodesarrollo.

Para Marissa, casi dos décadas de matrimonio han sido un espacio de aprendizaje que no quiere borrar de su vida.

«Oh, sí. 17 años es mucho, sí, me refiero a momentos de aprendizaje. Así que nunca he visto nada difícil en mi vida, mis amigos definitivamente también pasan por fases de la vida en las que también pasan por cosas difíciles», dijo.

Destacó que una relación a largo plazo no es algo que lamente lamentar.

«Pero nunca lo vi como algo de lo que me arrepienta, o de lo que me arrepienta. Eso nunca es así. Porque el universo nos da desafíos de la vida como puntos de aprendizaje, siempre. Así que durante estos 17 años ha habido muchos momentos o puntos de aprendizaje», dijo.

En su explicación, Marissa también explicó su punto de vista sobre el equilibrio de las emociones humanas: que la felicidad sólo se puede entender cuando alguien ha experimentado el lado opuesto.

«En la vida, no siempre estaremos en el punto de la alegría o la felicidad. La felicidad sólo existirá y podremos sentirla verdaderamente cuando sepamos cómo se siente la tristeza, la miseria, el sufrimiento, la decepción», dijo.

Añadió que los cambios en las relaciones no ocurren de repente, sino a través de un largo viaje.

«Es algo que es muy gradual (gradual o no repentino). Nunca sabremos, ‘Oh, hay un punto claro’, así, ¿no? Porque cada momento, incluso cada día, cambiamos», dijo.