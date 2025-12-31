17 acusados ​​en el caso Prada Lucky Persecution condenados a 9 y 6 años de prisión, todos despedidos del TNI

Kupang, VIVA – Un total de 17 personas fueron imputadas en el caso. persecución vencer Prada Suerte Namo, condenado a 9 años para los oficiales y 6 años de prisión para los suboficiales y soldados rasos, acompañado de una pena adicional en forma de despido del servicio militar Cq TNI Ejército.

Lea también: Atalia asiste a la audiencia en el tribunal de divorcio contra Ridwan Kamil: Por favor, oren



«Se ha demostrado legal y convincentemente que los acusados cometieron un acto criminal al servicio de golpear deliberadamente a un subordinado, herirlo y causarle la muerte, que se llevó a cabo juntos», dijo el juez principal, mayor Chk Subiyanto, en el juicio de seguimiento del caso Prada Lucky con la agenda de lectura del veredicto sobre el caso 41-K/PM.III-15/AD/X/2025, que involucra a 17 acusados, en el Tribunal Militar III-15 de Kupang. East Nusa Tenggara (NTT), miércoles 31 de diciembre de 2025.

Un total de 17 acusados, a saber

1. Sertu Thomas Desamberis Awi

2. Sertu André Mahoklory

3. Pratu Poncianus Allan Dadi

4. Pratu Abner Yeterson Nubatonis

5. Sertu Rivaldo por Alexando Kase

6. Soldado Immanuel Nimrot Laubora

7. Pratu Dervinti Arjuna Putra Bessie

8. Teniente Inf. Made Juni Arta Dana

9. Venta de Meadow Rofinus

10. Soldado Emanuel Joko Huki

11. Soldado Ariyanto Asa

12. Almohada Jamal privada

13. En el prado Yohanes Viani Ili

14. Serda Mario Paskalis Gomang

15. Pratu Firdaus

16. Teniente Inf. Achmad Tariq Al Qindi Singajuru, S.Tr. (Han)

17. Soldado Yulianus Rivaldy Ola Baga

Lea también: El juez de sesión Delpedro y otros se denomina ‘paro’, esta es la excusa del Tribunal de Distrito Central de Yakarta





17 acusados ​​en el caso Prada Lucky Persecution condenados a prisión y despedidos

En su decisión, el panel de jueces condenó a los acusados ​​1 a 7 y a los acusados ​​9 a 15 y 17 (suboficiales clasificados y alistados) a una sentencia básica de 6 años de prisión menos un período de detención temporal, y les impuso una sentencia adicional de despido del servicio militar.

Lea también: Información sobre las celebraciones de Año Nuevo en el área de Sudirman-Thamrin: cierres de carreteras, ingeniería de tráfico y lugares de estacionamiento



Mientras tanto, los acusados ​​8 y 16 (rango de oficial) en la sentencia principal fueron encarcelados durante 9 años menos el período de detención temporal y fueron sentenciados a una sentencia adicional de destitución del servicio militar.

Los dos oficiales, a saber, el teniente Inf. Hizo Juni Arta Dana y Letda Inf. Achmad Tariq Al Qindi Singajuru S.Tr. (Han), ambos comandantes de pelotón (danton).

El panel de jueces también acusó a los acusados ​​de pagar una restitución a la familia del fallecido Prada Lucky Namo por un importe de 32.036.768 IDR cada uno.

«Si no se paga dentro de los 30 días después de que la decisión tenga fuerza legal permanente, el Fiscal Militar ordena a los acusados realizar la restitución a más tardar 14 días después de recibir la noticia. Si no se implementa dentro del tiempo estipulado, entonces el Fiscal Militar confisca los bienes de los acusados para cumplir con la restitución, y si los bienes de los acusados son insuficientes para pagar la restitución, serán reemplazados con un mes de prisión», dijo el Mayor Subiyanto en un juicio que fue abierto al público, y al que también asistieron familiares de las víctimas y acusados.