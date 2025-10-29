16 viajes en tren cancelados debido a las inundaciones de Semarang, aquí está la lista

Semarang, VIVA – Un número viaje tren (KA) tuvo que cancelarse debido a que la línea ferroviaria entre la estación de Alastua y Semarang Tawang sigue inundada. inundaciónel miércoles 29 de octubre de 2025 por la mañana.

KAI DAOP 4 Semarang transmitió el impacto de las vías sumergidas entre la estación Tawang y la estación Alastua, lo que provocó la cancelación de 16 viajes de tren y cambios en las relaciones.

«Esto es para apoyar el proceso de normalización del circuito y eliminar retrasos en los viajes de trenes debido al agua estancada en los kilómetros 2+3 a 3+0 en las rutas aguas arriba y aguas abajo entre la estación Alastua – Semarang Tawang», explicó Franoto Wibowo, Gerente de Relaciones Públicas de KAI DAOP 4 Semarang, el miércoles.

Inundaciones en la línea ferroviaria entre la estación Semarang Tawang y la estación Alastua

La lista de 16 viajes en tren que fueron cancelados el miércoles (29/10) a las 11:00 WIB es:

1. KA 496 Kedung Sepur, conexión Semarang Poncol – Ngrombo

2. KA 495 Kedung Sepur que conecta Ngrombo – Semarang Poncol

3. KA 268 Banyubiru, Semarang Tawang – Solo Balapan

4. KA 267 Banyubiru enlaza Solo Balapan – Semarang Tawang

5. CA 261 Relación Blora Blora Jaya

6. CA 266 TORTA Ambarawa Ambarawas

7. KA 187 Joglosemarkerto que conecta Solobalapan – Semarang Tawang (Semarang Tawang – Tegal – Purwokerto continúa funcionando).

8. KA 263 KA Ambarawa une Alastua – Semarang Tawang

9. CA 264 TORTA Ambarawa Ambara – Alastua – Alastua

11. KA 497 KA Kedung Sepur une Ngrombo – Semarang Tawang

12. KA 192 KA Joglosemarkerto, Semarang Tawang – Solo Balapan

13. KA 186 (KA Joglosemarkerto) Semarang Tawang – Conexión Solo Balapan

14. Conexión KA 189 (KA Joglosemarkerto) Alastua – Semarang Tawang

15. CA 265 (Ambarawawawawaw

16. CA 262 (CAUSA Jaya) Relación Teléfono de relación – Alastua.

Mientras tanto, la lista de 6 trenes cuyas estaciones de salida inicial y estaciones de parada final fueron modificadas el miércoles (29/10) es:

1. KA 1 Argo Bromo Anggrek que conecta Surabaya Pasarturi – Gambir se desvía a través de Surabaya Pasarturi – Surabaya Gubeng – Madiun – Solobalapan – Cirebon – Gambir

2. KA 2 Argo Bromo Anggrek que conecta Gambir – Surabaya Pasarturi desviado vía Gambir – Cirebon – Solobalapan – Surabaya Gubeng – Surabaya Pasarturi

3. KA 269 Matarmaja que conecta Malang – Pasarsenen desviado vía Malang – Solobalapan – Kutoarjo – Purwokert – Cirebon Prujakan – Pasarsenen

4. KA 272 Airlangga que conecta Pasarsenen – Surabaya Pasarturi se desvía a través de Pasarsenen – Cirebon Prujakan – Purwokerto – Kutoarjo – Solobalapan – Gundih – Gambringan – Surabaya Pasarturi

5. KA 271 Airlangga que conecta Surabaya Pasarturi – Pasarsenen se desvía a través de Surabaya Pasarturi – Gambringan – Gundih – Solobalapan – Kutoarjo – Purwokerto – Cirebon Prujakan – Pasarsenen

6. El KA 40 Sembrani que conecta Gambir – Surabaya Pasarturi se desvió a través de Gambir – Cirebon – Purwokerto – Slobalapan – Madiun – Surabaya Gubeng – Surabaya Pasarturi.

«La cancelación de una serie de viajes es un paso operativo que debe darse para que el proceso de normalización y gestión del tráfico pueda desarrollarse de forma más eficaz», afirmó Franoto.

Pidió disculpas a todos los candidatos pasajero y los pasajeros afectados por la cancelación del viaje, KAI ofrece un reembolso del 100 por ciento de los costos de los boletos, excluyendo los gastos de reserva, para aquellos que hayan reservado los boletos de tren cancelados.

El proceso de devolución se puede realizar en el mostrador de la estación o a través del Contact Center 121. Las reclamaciones se pueden presentar hasta un máximo de H+7 desde la fecha de salida.

Informe: Teguh Joko Sutrisno