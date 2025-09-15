16 Demo alborotadores fueron arrestados, había una silla de café saqueada y un niño sospechoso

Yakarta, Viva – Polda Metro Jaya Set 16 personas como sospechar Casos de destrucción y quema de instalaciones públicas en la manifestación del 28 al 31 de agosto 2025.

Leer también: Cheryl Darmadi se convierte en una fugitiva internacional, Interpol lista para publicar Aviso Rojo



De estos, uno de ellos todavía estaba en el estado niño Menor de edad. Lástima del metro de jayaEl inspector general de policía Asep Edi Suheri, enfatizó que el arresto se llevó a cabo en los perpetradores disturbiosNo manifestantes que expresaron aspiraciones.

«Hizo hincapié en que lo que hemos asegurado son los perpetradores de la destrucción y la quema, no los manifestantes y los manifestantes», dijo ASEP en la sede de la Policía Regional de Metro Jaya, el lunes 15 de septiembre de 2025.

Leer también: ¡Reveló! Esta es la causa de la muerte de los niños elefantes de la danza





Metro Picture Metro Jaya (cinco) Ijean Acip Edi y Kav Polky (derecha)

ASEP dijo que los sospechosos fueron arrestados en cuatro puntos de disturbios, a saber, el Ministerio de Forestación del Café Arborea, la parada de Transjakarta del Ministerio de Educación y Centro, el Edificio del Parlamento Indonesio y la Policía Regional de Metro Jaya. La policía también obtuvo 53 pruebas de las manos de los perpetradores.

Leer también: El reconocimiento de una especie de pareja tiene el corazón para atormentar al niño en Kebayoran Lama



«Algunos de ellos son fuegos artificiales, bombas Molotov, palos, incluida la evidencia de saqueos, como dispensadores de calefacción de agua y sillas de café», dijo.

Mientras tanto, el director de la investigación penal general de la policía de Yakarta, la comisionada de policía Wira Satya Triputra, agregó que uno de los 16 sospechosos era un niño que estaba tratando con la ley. El adolescente fue arrestado en el Kemendikdasmen de Stop Transjakarta.

«Hemos llevado a cabo el proceso de desvío, donde el manejo involucra subdit Renakacta, Kpai y las partes interesadas en el área de Yakarta», dijo Wira.