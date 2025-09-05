16 de este país Asegúrese de entradas para la Copa Mundial 2026, más 3 equipos sudamericanos

Yakarta, Viva – Calificación 2026 Copa del Mundo Continuar produciendo certeza de los participantes. Hasta el viernes por la mañana, el 5 de septiembre de 2025, había 16 equipos nacionales que se aseguraron de aparecer en la final.

Desde la Zona de América del Sur (Conmebolo), los tres nuevos equipos que ganaron el boleto son Equipo nacional de Uruguay, Equipo nacional colombianoY Equipo nacional de Paraguay. Siguieron a Brasil, Argentina y Ecuador que ya habían confirmado el avance.

Celebrado en tres países

La Copa Mundial 2026 será una edición histórica porque por primera vez fue seguida por 48 equipos. Este torneo se llevará a cabo en tres países a la vez: Canadá, México y Estados Unidos, el 11 de junio al 19 de julio de 2026.

Con un nuevo formato, aumenta el número de participantes de cada confederación, lo que hace que la competencia de calificación sea más abierta y llena de sorpresas.

16 equipos que se han clasificado para la Copa Mundial 2026

La siguiente es una lista de países que han confirmado los boletos:

1. México

2. Estados Unidos

3. Canadá

4. Japón

5. Nueva Zelanda

6. Irán

7. Argentina

8. Uzbekistán

9. Corea del Sur

10. Jordan

11. Australia

12. Brasil

13. Ecuador

14. Uruguay

15. Colombia

16. Paraguay

Esperando al próximo participante

Con solo 16 equipos que califican, todavía hay 32 boletos que están disputados en varias zonas de confederación. Se prevé que la competencia se ponga más caliente, especialmente en Europa y África, que tienen una ración lo suficientemente grande para esta edición.

La Copa Mundial 2026 ciertamente presentará una atmósfera diferente con países más debutantes que tienen el potencial de robar la atención.