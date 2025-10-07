$ 16 Apple Airtags, $ 13 Tile

Si compra un producto o servicio revisado de forma independiente a través de un enlace en nuestro sitio web, Variety puede recibir una comisión de afiliación.

Mientras que las líneas TSA insoportablemente largas y los vuelos retrasados ​​son una interrupción esperada durante la ocupado viajar Temporada, este año ya ha visto un nivel de caos sin precedentes debido a problemas de aerolíneas inesperados que han dejado miles de varadas o retrasados ​​en los aeropuertos de todo el país. Para empeorar las cosas? Una vez que las personas finalmente lleguen a su destino final, su equipaje puede ni siquiera hacerlo con ellos.

Si bien gran parte del trastorno aviático del año, el resultado de la escasez de personal, los problemas climáticos y las fallas tecnológicas, ha estado fuera del control de los viajeros, hay al menos formas de facilitar la búsqueda de bolsas rebeldes en el futuro. La solución? Conseguir un Mini dispositivo de seguimiento como un Manzana Airtag o rastreador de baldosas para rastrear sus cosas.

En este momento, tanto los aviones como los rastreadores de baldosas están a la venta como parte de Venta de Amazon’s Prime Day. El nuevo trato de Amazon te consigue un paquete de cuatro aeropasos a la venta por solo $ 64.99. Que trae el precio de cada rastreador hasta solo $ 16 (Como referencia, Amazon vende un Airtag individual individual por $ 20).

Apple Airtags (paquete de cuatro) La oferta de cuatro paquetes es la mejor manera de ahorrar en Airtags y obtener un descuento en línea. Amazon también es el mejor lugar para obtener una oferta de Airtags: los rastreadores siguen siendo $ 99 para un paquete de cuatro en Apple.com. El precio de $ 64, mientras tanto, Te obtiene un descuento del 34% fuera del precio regular de un paquete de cuatro y representa el precio más barato que hemos visto, nunca.

El rastreador de matices de azulejos, mientras tanto, es Disponible por solo $ 20 en Amazon. Este es el último modelo 2024 que se acaba de lanzar el otoño pasado. Ahorrar dinero Recogiendo un paquete de cuatro por solo $ 53Llevando el precio de cada rastreador de mosaico a solo $ 13.

Tile by Life360 Mate Bluetooth Tracker (paquete de cuatro)

Airtags de Apple son uno de los Los dispositivos de seguimiento más populares en el mercado en estos días, clasificándose constantemente como un Bestseller No. 1 en Amazon. Cada vez más personas etiquetan su equipaje con el rastreador Bluetooth, que en el pasado se usaba típicamente para encontrar elementos comúnmente perdidos como teléfonos y llaves.

Pero, ¿cómo funcionan las aertags y cómo se compara el rastreador de Apple con su principal competidor? Teja? Los rastreadores de Bluetooth de azulejos se lanzaron en el mercado antes de Apple Airtags, y los tejas actualmente se jacta de Cuatro ofertas diferentes en su línea: el Tile Pro, compañero, delgado y pegatina.

Cuando se trata de Airtags vs. Tile, la diferencia podría reducirse a las características que está buscando y el dispositivo que está utilizando. Esto es lo que necesitas saber.

Airtags vs. Tile Tracker: ¿Cuál es mejor?

El Apple Airtag es un dispositivo de seguimiento del tamaño de una moneda que puede meter en su equipaje o adjuntar a un soporte de estilo de llavero (ver Chic Titulares de Airtag aquí). Si lo está utilizando para viajar, el Airtag le enviará una notificación cuando llegue de manera segura al aeropuerto. Si las cosas se vuelven locas, puede usar la extensa red de «Find My» de Apple para localizar la ubicación exacta de su etiqueta (y el contenido asociado con ella). Para los usuarios de iPhone, este es el mismo lugar al que va a activar la función «Buscar mi teléfono» y de la misma manera que rastrearía su Apple Watchcomputadora portátil, Airpodsetc.

Los Airtags son particularmente efectivos porque su etiqueta aún se puede rastrear cuando está apagada o no conectada a Internet. Mientras el Airtag esté en la gama Bluetooth de otro dispositivo Apple que opta por la red Find My (de la cual se informa que hay cerca de mil millones de usuarios, según Apple), entonces podrá encontrar su bolso en un mapa. Luego puede mostrar fácilmente la ubicación a un agente del aeropuerto que puede ayudarlo a redirigir su equipaje.

El Tile Bluetooth Tracker Tiene muchas de las mismas características que Airtags con un par de diferencias. La principal diferencia es en la duración de la batería, y Apple dice que Airtags tiene una duración de batería de un año, mientras que Tile afirma que sus rastreadores pueden funcionar durante hasta tres años antes de que la batería sea necesario reemplazar.

Airtags también están diseñados solo para usuarios de iPhone: si es un usuario de Android, querrá elegir un Rastreador de baldosas en cambio. Los rastreadores de mosaicos son compatibles con ambos iPhone y Dispositivos Android.

El Pegatina – El dispositivo de rastreo más pequeño de la marca – pesa solo 0.2 onzas, lo que lo hace más liviano que el avión y excelente si quieres pegar un rastreador, por ejemplo, el collar de tu mascota (descubrimos que la avión

Todos los rastreadores de mosaicos también tienen un orificio de llave incorporado, por lo que puede conectarlo fácilmente a sus teclas o colocarlo en su etiqueta de equipaje o cremallera. Los usuarios de Airtag tienen que comprar un titular separado.

En nuestras pruebas, el Apple Airtag es el más confiable, y eso se debe a que la red de Apple es mucho más grande que la de los mosaicos. Apple tiene una red de más que mil millones de dispositivos Esa «hablar» entre sí para ayudar a localizar sus cosas, mientras que los números de red de Tile en millones.

El Mosaico Sin embargo, es un segundo cercano, y es especialmente bueno para los usuarios que no son de iphone. Es compatible con ambos iOS y Android, al instalar la aplicación de mosaico en su teléfono, puede rastrear sus pertenencias en tiempo real. El nuevo mosaico viene en seis colores diferentes y tiene especificaciones mejoradas, con hasta 350 pies o rango de Bluetooth y tres años de duración de la batería. También es completamente resistente al agua.