16.078 presos reciben la remisión para la Navidad de 2025, el Estado ahorra 9.400 millones de IDR

Jacarta – El ministro de Inmigración y Correccionales (Imipas), Agus Andrianto, dijo que había 16.078 reclusos o prisioneros (a diario) son cristianos y católicos que han cumplido los requisitos para recibir remisión en impulso Natal 2025.

Lea también: Riau UMP 2026 aumenta 271 mil IDR, a 3.780 millones de IDR



En este caso, el gobierno, a través de la Dirección General de Prisiones, otorgó una remisión especial (RK) para Navidad a 15.927 presos, así como una reducción del período penal especial (PMPK) para Navidad a 151 reclusos. De esa cifra, 174 prisioneros fueron liberados inmediatamente.

«Esto no es sólo una reducción de la pena penal, sino una forma de agradecimiento por sus logros, dedicación y disciplina al participar en el entrenamiento», dijo Agus en un comunicado recibido en Yakarta el miércoles.

Lea también: Las islas Riau anuncian 3.879 millones de IDR de UMP para 2026, 4.583 millones de IDR de UMK más grandes de Bintan Regency





Ministro de Inmigración y Correccionales (Imipas) Agus Andrianto

Dijo que la política de remisión y reducción de la pena penal es una forma de presencia del Estado en la garantía de los derechos de los reclusos. Esta política también es parte de un sistema de desarrollo orientado hacia la humanidad y la recuperación.

Lea también: Jambi 2026 UMP IDR 3,4 millones, Plantaciones y Minería UMSP IDR 3,5 millones



«Este es un instrumento de entrenamiento para fomentar un mejor comportamiento, fortalecer la motivación y preparar a los reclusos para que estén listos para regresar y desempeñar un papel positivo en la sociedad», dijo.

Desde una perspectiva institucional, Agus dijo que conceder remisiones y reducir las penas durante la Navidad ayudó a crear un clima de desarrollo más propicio y a reducir el hacinamiento en las cárceles y en las instituciones especiales de desarrollo infantil.

Además, aconsejó a los reclusos que utilicen a su familia como motivación para permanecer en el camino de Dios y mejorar siempre, ya que el tema de la Navidad de 2025 es «Dios está aquí para salvar a la familia».

«Sé responsable de todas tus acciones. Sé responsable de tu esposa, tus hijos, tu marido y tus padres. No hagas nada que les dañe y mucho menos repitas los mismos errores», dijo el ministro Agus.

También pidió a todos los reclusos que recibieron remisiones o sentencias reducidas que sigan mostrando cambios y se preparen seriamente para regresar a la sociedad.

Mientras tanto, el Director General de Correccionales (Dirjenpas) Mashudi explicó que los beneficiarios de Christmas RK y PMPK habían cumplido con los requisitos administrativos y sustantivos de acuerdo con las leyes y reglamentos aplicables.

Mashudi garantiza que el proceso de suministro de RK y PMPK se lleve a cabo de acuerdo con un mecanismo responsable y transparente.

«Todos los beneficiarios de la remisión y PMPK Natal son residentes que se portan bien, siguen activamente el programa de construcción y muestran una reducción del riesgo», dijo.