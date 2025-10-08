153 muestras de ADN de las víctimas de Al Khoziny Sidoarjo Ponpes fueron examinadas por la Policía Nacional Pusdokkes, 22 han sido identificadas

SidoarjoVIVA – El Equipo del Laboratorio Pusdokkes de la Policía Nacional continúa trabajando incansablemente para identificar víctima el colapso del edificio Musala Internado islámico Al-Khoziny, Buduran, Sidoarjo. Hasta el miércoles 8 de octubre de 2025, hasta 22 víctimas han sido identificadas mediante la prueba ADN.

El jefe del Laboratorio Pusdokkes de la Policía Nacional, el general de brigada Sumy Hastry Purwanti, dijo que su partido había recibido 153 muestra ADN, compuesto por 88 muestras familiares y 65 muestras pertenecientes a la víctima.

«La muestra total de ADN que recibimos fue de 153. Según los resultados del examen, 22 víctimas ya eran aptas para su familia», dijo Sumy a los periodistas.

Sumy explicó que la muestra examinada no solo era del cuerpo entero, sino también de los pedazos del cuerpo encontrados en las ruinas. Espera que todo el proceso de identificación pueda completarse en los próximos tres días.

«Estamos apuntando a tres días más para que todos los resultados puedan salir. Esperemos que no haya más envíos desde la escena del crimen (escena del crimen)», dijo.

Todos los resultados de las pruebas de ADN de Pusdokkes de la Policía Nacional se cotejarán posteriormente con los datos del Equipo DVI de la Policía Regional de Java Oriental para garantizar la precisión de la identificación.

«Sí, se conciliará con los datos del DVI de la Policía Regional de Java Oriental. Hasta ahora, las 22 víctimas que encontramos han sido confirmadas mediante ADN», dijo Sumy.