‘1500 Drones de huelga, 1280 bombas guiadas, 50 misiles dirigidos a Ucrania esta semana’







Presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy El domingo, pidió sanciones internacionales más fuertes y apoyo militar para contrarrestar los crecientes ataques de Rusia, revelando que el país enfrentó más de 1500 drones de huelga, 1280 bombas aéreas guiadas y 50 misiles de varios tipos solo en la semana pasada.

«Rusia debe sentir las consecuencias de lo que está haciendo. Se necesita suficiente contraacción para obligarlos a buscar la paz. Eso se puede lograr con la fuerza adecuada de nuestro ejército, nuestras capacidades de ataque de largo alcance y sanciones fuertes y presión contra Rusia. En este momento, nos estamos defendiendo de los ataques rusos de casi todos los días. Una publicación en X.

Zelenskyy advirtió que la producción militar rusa se basa en gran medida en componentes y tecnologías de fabricación extranjera, revelando que más de 132,000 componentes extranjeros de países como Europa, Estados Unidos, China, Japón y otros han sido identificados en armamento ruso.

“Se han encontrado miles de componentes extranjeros en este armamento, más de 132,000 artículos, de muchos países: Europa, Estados Unidos, PorcelanaJapón y docenas de otros. Todas estas tecnologías ayudan a Rusia a crear armas a gran escala. Todo en aras del terror contra nuestra gente ”, decía su publicación.

