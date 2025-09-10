15 trabajos extraños, pero el salario te hace babear, ¡algunos son penetrantes de Rp4 mil millones por año!

Yakarta, Viva – No todos coinciden con trabajar Oficina que suena general como contadores o gerentes. Algunas personas en realidad eligen un camino diferente para perseguir profesión Único que rara vez se escucha, pero aparentemente puede generar grandes ingresos.

Estos trabajos no solo proporcionan satisfacción personal, sino que también prometen una carrera que se desarrolla con salario por encima del promedio nacional.

El currículum de Genius resume una lista de 15 trabajos extraños pero altos pagos en 2025. Esta profesión varía, que va desde la salud, la tecnología, el entretenimiento, hasta los servicios sociales.

Hay quienes necesitan una maestría o doctorado, pero también hay aquellos que solo pueden tomarse con cierta experiencia laboral y habilidades. Veamos la siguiente lista, como se resume de En efectoMiércoles 10 de septiembre de 2025.



Ilustración de actividades / trabajo.

1. Periodontista

Esta profesión es un especialista dental que se centra en las encías y los huesos de apoyo dental. El salario promedio alcanzó los US $ 249,943 o alrededor de Rp4.10 mil millones por año. Para ser periodontista, debe tomar una escuela de odontología y educación especializada adicional durante tres años.

2. Podólogo

Un podólogo maneja problemas en las piernas, las muñecas y las extremidades inferiores. El salario promedio por año alcanza US $ 243,399 o RP3.99 mil millones. Esta profesión es muy importante, especialmente para pacientes con diabetes que tienen un alto riesgo de experimentar infección.

3. Hacker ético

Con un salario promedio de US $ 212,808 o RP3.49 mil millones por año, esta profesión es el objetivo de muchas compañías de tecnología. Los piratas informáticos éticos, o «White Hat Hacker», tienen la tarea de probar la seguridad del sistema de la compañía para no ser penetrados por los hackers malvados.

4. Gerente de bingo o casino

Gestionar el casino era muy rentable. El salario promedio alcanzó US $ 148,042 o RP2.43 mil millones por año. Aunque no requiere una licenciatura, un mínimo de cinco años de experiencia en puestos gerenciales suele ser el requisito principal.

5. Artista de voz en off

Leer guiones para películas, anuncios o juegos puede producir un promedio de US $ 127,051 o RP2.08 mil millones por año. Este trabajo es adecuado para aquellos que tienen sonidos distintivos y se pueden agudizar con cursos vocales y ejercicios de actuación.

6. Diseñador de juguetes

El diseño de juguetes para niños puede dar un ingreso promedio de US $ 124,165 o RP2.04 mil millones por año. Además de ser creativo, un diseñador de juguetes necesita dominar el diseño, CAD, a las técnicas básicas para que los productos sean seguros y atractivos.

7. Terapeuta respiratorio

Esta profesión se centra en pacientes con problemas respiratorios. El salario promedio alcanzó los US $ 103,147 o RP1.69 mil millones por año. Además del cuidado, también educan a los pacientes relacionados con el uso de ayudas para respirar.

8. Educador de parto

Como educador para el trabajo, esta profesión ayuda a los posibles padres a comprender el proceso de nacimiento. Un salario promedio de US $ 102,861 o RP1.68 mil millones por año. Pueden enseñar clases formales o consultas grupales.

9. Mecánico del ascensor

La mecánica de ascensores y las escaleras mecánicas tienen un salario promedio de US $ 102,420 o RP1.67 mil millones por año. Este trabajo requiere experiencia en ingeniería eléctrica y mecánica, generalmente obtenida del programa de pasantías.

10. Consejero genético

Con un salario promedio de US $ 89,684 o RP1.47 mil millones por año, los asesores genéticos tienen la tarea de analizar el riesgo de enfermedades derivadas a través de pruebas genéticas. Esta profesión generalmente requiere una maestría en el campo de la biomédica.

11. Prostes ortista Dan

Hacen y ajustan las ayudas médicas como las extremidades protésicas o el apoyo corporal. Un salario promedio de US $ 86,488 o RP1.41 mil millones por año. Se necesita educación para la certificación maestra y profesional.

12. Investigador de incendios

Los investigadores de incendios tienen la tarea de encontrar las causas del fuego a través del patrón de combustión y la evidencia en el lugar. Un salario promedio de US $ 85,767 o RP1.40 mil millones por año. Los antecedentes como bomberos o agentes de la ley son muy útiles.

13. Terapeuta de arte

Combinando el arte y la terapia, esta profesión ofrece un salario promedio de US $ 83,982 o RP1.37 mil millones por año. Los pacientes que tienen dificultades para expresarse verbalmente pueden ser ayudados por este método.

14. Terapeuta de recreación

La terapia recreativa utiliza actividades como deportes, música, al arte para ayudar a los pacientes a mejorar la calidad de vida. Un salario promedio de US $ 82,232 o RP1.34 mil millones por año. Esta profesión generalmente requiere una licenciatura en el campo de la terapia recreativa.

15. Coordinador de duelo

Esta profesión ayuda a las familias que están afligidas a atender varias necesidades, desde documentos hasta servicios de asesoramiento. El salario promedio alcanzó US $ 82,053 o RP1.34 mil millones por año. Generalmente trabajan en hospitales o hogares de ancianos.

Estos trabajos únicos demuestran que el camino hacia una carrera exitosa no siempre tiene que ser convencional. Si tiene intereses o talentos especiales, tal vez uno de ellos pueda ser una opción para el futuro. ¿Cómo estás interesado?