15 SOES de seguros y reaseguros se fusionarán en 3 empresas, y entre las etapas

Yakarta, Viva – Hasta 15 empresas seguro y el reaseguro de la placa estatúa se fusionará (fusión) en solo tres compañías principales. Este es el foco danantara En este momento.

Director Gerente Jefe Economista Y entre Reza Yamora Siregar revelado, la etapa de consolidación comienza con el grupo de todas las compañías de seguros y reaseguros bajo un gran paraguas, a saber, el Grupo Financiero de Indonesia (Ifg) Tenencia.

«Tengo que admitir la mayoría del rendimiento de la empresa (seguro Bullido) No tan bueno. De las 15 (empresas) es probable que solo queramos mantener Tres «, dijo Reza en el evento de diálogo de la industria de seguros en Yakarta, martes 30 de septiembre de 2025.

Según Reza, actualmente no todas las compañías de seguros de bumn están bajo IFG. «Entonces, el primer paso que daremos es unir todo en un solo clúster. revisar El equilibrio financiero «, explicó.

Afirmó que la consolidación no descartó la posibilidad de una mayor reestructuración si fuera necesario. Los pasos de fusión se convierten en una necesidad porque el crecimiento del capital orgánico no es posible, mientras que la fecha límite para cumplir con las reglas de capital mínimo de la Autoridad de Servicios Financieros (OJK) se está acercando.

«Si realmente necesitamos ser reestructurados, lo haremos. Pero el objetivo final es la consolidación, porque lo que necesitamos es una gran capacidad en el sector de seguros con el apoyo de la tecnología competitiva y los recursos humanos», agregó Reza.

Como se sabe, las disposiciones mínimas de capital para las compañías de seguros se han regulado en POJK número 23 de 2023 sobre las licencias comerciales y las compañías de seguros institucionales, las compañías de seguros de la sharia, las compañías de reaseguros y las compañías de reaseguros de la sharia.

La regla establece dos etapas de los pasivos de capital mínimo. La primera fase, a más tardar el 31 de diciembre de 2026, cada compañía de seguros convencional debe tener un capital mínimo de RP250 mil millones, mientras que Sharia Insurance es de RP100 mil millones.

La segunda fase, a más tardar el 31 de diciembre de 2028, fue una agrupación de compañías de seguros basadas en el capital. El grupo de la compañía con capital menor (KPPE 1) debe tener un capital mínimo de RP500 mil millones para seguros y RP. 200 mil millones para el seguro de la sharia.

El grupo con mayor equidad (KPPE 2) debe tener un capital mínimo de RP1 billones para el seguro y RP500 mil millones para el seguro de la sharia. (Hormiga)