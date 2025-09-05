15 mejores películas de Chris Evans, Angelina Jolie, Michaela Coel

Empaque sus chequeras, Hollywood.

A medida que los estudios y los streamers se decampan por el Festival de Cine de TorontoDonde se estrenarán o proyectarán muchas de las películas que esperan dominarán la temporada de premios, también estarán buscando algunas películas convincentes para completar sus pizarras. En el papel, hay mucho en oferta, que incluyen nuevas películas de los principales autores como Steven Soderbergh, Mona Fastvold y Gus Van Sant, así como proyectos impulsados ​​por las estrellas con jugadores como Angelina Jolie, Riz Ahmed, Michaela Coel y Chris Evans. Pero muchas películas han llegado a Tiff con un impresionante pedigrí solo para ser encontrado con un encogimiento de hombros por el público. Aquí hay 15 películas que parecen provocar las guerras de licitación más intensas.

Aldea

Elenco: Riz Ahmed, Joe Alwyn, Timothy Spall, Art Malik, Sheeba Chadha

Director: Aneil karia

Agente de ventas: WME Independent / CAA Media Finance

Por qué los compradores están dando vueltas: Una nueva y audaz versión del bardo, con Ahmed interpretando al trágico héroe de Shakespeare como el hijo torturado de un magnate de los negocios. En lugar de tristes castillos daneses, la acción se desarrolla en salas de juntas, mansiones y salas de bodas en Londres contemporáneo y el verso es entregado por un elenco principalmente del sur de Asia.

Tenías que estar ahí

Director: Nick Davis

Agente de ventas: Grupo de cine independiente de UTA

Por qué los compradores están dando vueltas: En 1972, un grupo de aspirantes a actores obtuvo su primer gran descanso en la producción de Toronto de «Godspell». El programa no solo fue un gran éxito, sino que también ayudó a lanzar las carreras de algunos de los nombres más importantes en el entretenimiento. Interpretar a Jesús y sus discípulos no fueron otro que Martin Short, Eugene Levy, Gilda Radnor, Andrea Martin, Dave Thomas y Victor Garber, con Paul Shaffer sirviendo como directora musical. La película de Davis entrevista a los miembros del elenco sobreviviente, muchos de los cuales aparecerían en «SCTV» y «Saturday Night Live», y argumenta que al no ganar ovaciones de pie, estaban revolucionando la comedia.

Los Christophers

Elenco: Michaela Coel, Ian McKellen, Jessica Gunning, James Corden

Director: Steven Soderbergh

Agente de ventas: Finanzas de Media CAA

Por qué los compradores están dando vueltas: Se dice que McKellen nunca es mejor como un artista que envejece cuyos hijos (Corden, Gunning) contratan a un falsificador para robar y luego completar sus obras inacabadas para que puedan heredar un huevo más grande. Soderbergh, el más ágil de los autores, es explorar el género de dramas después de ponerse el atraco con el thriller de espías bien revisado «Bag Black».

Easy’s Waltz

Elenco: Vince Vaughn, Kate Mara, Shania Twain, Al Pacino

Director: Nic Pizzolatto

Agente de ventas: CAA Media Finance/WME Independent/Range

Por qué los compradores están dando vueltas: Pizzolatto, uno de los talentos más brillantes de la industria antes de que «True Detective» se desenredara y la franquicia fue cultivada a otros, intentará recuperar su antigua gloria con una mirada a un cantante de desvanecientes (Vaughn) que ha desperdiciado su tiro a lo grande. Tiene una oportunidad más de ver su nombre en las luces después de que una ex estrella (Pacino) lo lleva bajo su ala. Al igual que el protagonista de su nueva película, All Pizzolatto necesita es otro descanso para recordarnos su talento singular.

Editorial

Elenco: Sam Nivola, Sophie Telegadis, Mohana Krishnan, Aidan Laprete, Molly Shannon, Kumail Nanjiani

Director: Bobby Farrelly

Agente de ventas: UTA Independent Film Group/AGC Studios

Por qué los compradores están dando vueltas: ¿Están muertas las comedias obscenas? No es para Bobby Farrelly, quien ayudó a popularizar el género con películas exitosas como «Hay algo sobre Mary» y «Dumb and Dumber». Su última es la historia de un adolescente que roba el auto de su instructor de conducción para visitar a su novia en la universidad. Si los gags asquerosos son divertidos, un streamer o un estudio saldrán. Además, la nivola está blanca después de «el loto blanco».

La voz de Hind Rajab

Elenco: Shail de Kilkai, maleees de Motaz, Chours Cra después de Khoury

Director: Kauther Ben Hania

Agente de ventas: CAA Finanzas de medios/ventas de películas para fiestas

Por qué los compradores están dando vueltas: Después de anotar una ovación de pie de 22 minutos en Venecia, esta verdadera historia de una niña palestina de 5 años se fue varada después de tratar de huir de Gaza con su familia parece destinada a obtener un acuerdo de distribución importante cuando aterriza en Toronto. Es un drama desgarrado de las líneas de cabeza que debería golpear un nervio en el festival con su representación del costo humano del conflicto. ¿Pero será demasiado caliente para manejar el clima político actual?

Licencia poética

Elenco: Cooper Hoffman, Andrew Barth Feldman, Leslie Mann

Director: Maude Apatow

Agente de ventas: WME Independent

Por qué los compradores están dando vueltas: Apatow, la hija de Judd Apatow y Mann, hace su debut como director con esta historia de dos amigos universitarios cuya amistad se prueba después de que se enamoran de una mujer casada que audita su clase de poesía. El zumbido temprano es que Apatow navega hábilmente tanto el humor como el desamor.

Sacrificio

Elenco: Chris Evans, Anya Taylor-Joy, Salma Hayek, Charli XCX, Vincent Cassel

Director: Romain Gavras

Agente de ventas: Finanzas de Media CAA

Por qué los compradores están dando vueltas: La historia de una estrella de cine (Evans) que se saca de una crisis existencial después de un grupo radical dirigido por Taylor-Joy secuestra una función de caridad deslumbrante y lo recluta para que sea parte de un ritual sacrificio involucrando un volcán. La premisa es Gonzo y el elenco es el estante superior. Eso es suficiente para despertar el interés de los estudios.

Cancelado: la historia de Paula Deen

Director: Billy Corben

Agente de ventas: Grupo de cine independiente de UTA

Por qué los compradores están dando vueltas: Paula Deen se convirtió en un nombre familiar gracias a su hospitalidad sureña y a la cocina de obstrucción de las arterias (¡hombre, ¿amaba la mantequilla!). Pero el imperio culinario que construyó colapsó en 2013 después de que un empleado presentó una demanda y Deen reconoció en una declaración que había usado insultos raciales. La película de Corben reexamina la historia de la vida de Deen, así como el escándalo que empañó su reputación. Debería provocar mucho debate alrededor de la mesa.

Coutura

Elenco: Angelina Jolie, Louis Garrel

Director: Alice Winocour

Agente de ventas: UTA Independent Film Group/Han Way Films

Por qué los compradores están dando vueltas: Es Angelina Jolie como nunca la has escuchado antes. El ganador del Oscar ofrece su primera actuación en francés, interpretando a un director estadounidense en París para capturar un evento de moda en el cine. Las cosas no van según el plan después de que ella recibe algunas noticias médicas molestas. La combinación de Jolie y Haute Coutre suena como un partido hecho en la pista del cielo.

Manzanas malas

Elenco: Saoirse Ronan, Jacob Anderson, Eddie Waller

Director: Jonatan Etzler

Agente de ventas: Filmnation

Por qué los compradores están dando vueltas: El turno de Saoirse Ronan como maestro de escuela primaria que navega por un matón en el aula y una administración indiferente es una sátira que tiene mucho que decir sobre nuestro mundo moderno. En las manos correctas, la película que es provocativa y accesible podría encontrar tracción durante la temporada de premios.

El testamento de Ann Lee

Elenco: Amanda Seyfried, Christopher Abbott, Thomasin McKenzie

Director: Mona Fastvold

Agente de ventas: CAA Finanzas/farsa

Por qué los compradores están dando vueltas: Seyfried explora la vida de los agitadores, en este musical sobre una comunidad religiosa que abrazó el celibato, lo que no hizo maravillas por su longevidad. La película anotó con los críticos cuando debutó en Venecia, y Fastvold está en cada radar de Cinephile después de escribir «The Brutalist» con su compañero en la vida y el arte, Brady Corbet, quien coescribió el guión para este.

Alambre del hombre muerto

Elenco: Bill Skarsgård, Colman Domingo, Dacre Montgomery, Al Pacino

Director: Gus Van Sant

Agente de ventas: WME independiente/elevado

Por qué los compradores están dando vueltas: Este drama de rehenes de la vida real juega como un giro en la «tarde del día del perro», y eso no es solo porque el nombre de Pacino está en los créditos. Cuenta la historia de un empresario incipiente (Skarsgård) que enciende una tormenta de fuego de los medios después de secuestrar a su corredor de hipotecas. La saga parece hecha a medida para estos tiempos locos como Hell. Además, marca el regreso de Van Sant al largometraje después de una ausencia de seis años. ¿Qué te llevó tanto tiempo?

Sintonizador

Elenco: Leo Woodall, Dustin, Rose Rose.

Director: Daniel Roher

Agente de ventas: WME Independent/UTA Independent Film Group

Por qué los compradores están dando vueltas: Una película que es un drama y thriller sensible, «Tuner» profundiza en la vida de un sintonizador de piano (Woodall) cuyas superpotencias auditivas son aprovechadas para las artes oscuras del safeCracking. Con una actuación de apoyo ágil de los veteranos Hoffman y Reno, «Tuner» marca un pivote convincente para el documentalista Roher, cuyo «Navalny» ganó el Oscar.

Espoleta

Elenco: Aaron Taylor-Johnson, Theo James, Sam Worthington, Gugu Mbatha-Raw

Director: David Mackenzie

Agente de ventas: WME Independent/UTA Independent Film Group

Por qué los compradores están dando vueltas: Una de las películas más comerciales disponibles. El último thriller de Mackenzie, una vieja mano en suspenso gracias a películas como «Hell o High Water» y «Relay», gira en torno al descubrimiento de una bomba de la era de la Segunda Guerra Mundial en el corazón de Londres y los esfuerzos de las autoridades para proteger a los espectadores de una posible explosión. El elenco se incluye a Taylor-Johnson y James, dos de los mejores actores jóvenes del negocio, quienes a menudo se mencionan como candidatos para llenar el esmoquin de James Bond en la próxima película de 007.