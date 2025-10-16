15 grupos de residentes de Yakarta ahora pueden viajar en TransJakarta, MRT y LRT de forma gratuita

VIVA – El Gobierno Provincial de DKI Yakarta ha emitido oficialmente la última política que es muy beneficiosa para la comunidad. Con base en el Reglamento del Gobernador (Pergub) número 33 de 2025, el Gobernador Pramono Anung estipula que TransJakartaMRT y LRT Yakarta ahora puede ser disfrutada de forma gratuita por 15 determinados grupos de personas.

Lea también: El tren ligero de Jabodebek persigue el objetivo de llegar a 27 millones de pasajeros hasta 2025



Esta política se inauguró el 10 de octubre de 2025 y se aplica retroactivamente desde el 7 de mayo de 2025, como parte de los esfuerzos del Gobierno Provincial de DKI para ampliar el acceso a un transporte público seguro, cómodo y asequible. Aparte de eso, este reglamento también pretende animar a las personas a pasar del vehículo privado al transporte público, que es más respetuoso con el medio ambiente.



Transjakarta atascada en las vías del tren Grogol

Lea también: ¿Se reducen los fondos de transferencia regional a Yakarta y aumentan las tarifas de LRT a Transjakarta?



15 Grupos de Destinatarios de Servicios Gratuitos de Transporte

El Reglamento Gubernamental establece que los residentes que tienen derecho a los servicios gratuitos de TransJakarta, MRT y LRT incluyen los siguientes grupos:

Lea también: KAI establece un nuevo récord, los usuarios de Jabodebek LRT aumentan un 41 por ciento en el momento del aniversario de TNI



Estudiantes titulares de la Jakarta Smart Card (KJP) Plus y la Jakarta Superior Student Card (KJMU) Destinatarios de asistencia social para satisfacer las necesidades básicas de los niños Residentes de pisos de alquiler sencillos (Rusunawa) Equipo de movilización del PKK y grupos del PKK desde RW hasta el nivel de subdistrito Empleados de PJLP y gobierno provincial de Yakarta que no pertenecen a ASN DKI Aparato Civil Estatal (ASN) y funcionarios jubilados del Gobierno Provincial de DKI personas con discapacidad Personas mayores de 60 años y más Veterano de la República de Indonesia Empleados privados titulares de la Tarjeta de Trabajador de Yakarta (KPJ) Educadores y personal educativo en educación infantil (PAUD) Guardián de la casa de culto Residentes de la Regencia Administrativa de las Islas Seribu Monitores larvales, administradores de organizaciones juveniles, dasawisma y posyandu Miembros del TNI y Polri

Todo ciudadano que entre en las categorías anteriores tiene derecho a registrarse únicamente a través de un grupo de destinatarios, incluso si cumple varios criterios a la vez.

Cómo y condiciones de registro

Basado en el Reglamento Gubernamental no. 33 de 2025, el proceso de registro y verificación se lleva a cabo a través de PT Bank DKI y entidades comerciales de transporte como TransJakarta, MRT Yakartay LRT Yakarta.

Los solicitantes deberán adjuntar documentos de respaldo como:

DKI Yakarta KTP,

última foto propia,

así como documentos justificativos especiales según la categoría (por ejemplo, tarjeta KJP, carta de asignación o tarjeta de veterano).

Una vez verificados los documentos, el destinatario recibirá una tarjeta de servicio especial del Banco DKI que podrá utilizar para acceder a los tres modos de transporte público.