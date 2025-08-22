15 Film y Seru Seru se emitieron en agosto de 2025, desde Hyun Bin en Harbin hasta la última acción de Tom Cruise

Yakarta, Viva – Agosto de 2025 será un momento especial para los amantes película Y de serie. Streaming Catch -Gely+ Service presenta una fila de los últimos programas, que van desde la adrenalina de acción completa, fantasía encantadora, drama emocional. Los dos títulos principales que se predicen que absorberán la mayor atención son la misión: el cálculo imposible-final y la adaptación de acción en vivo desde cómo entrenar a su dragón.

La última acción de Ethan Hunt

Misión: Imposible – Final Reckoning se emitió oficialmente en Catchplay+ el 20 de agosto de 2025. La película marca la última misión del legendario agente de Ethan Hunt (Tom Cruise) después de dos décadas de acción. Dirigida por Christopher McQuarrie, el género de acción, el espionaje y la película de suspenso presenta un truco peligroso, un lugar de tiro extremo en Norwegia, Suiza, a Sudáfrica y una batalla de muerte de vida contra los viejos enemigos.

Dragón icónico que vive en el mundo real

Después del 27 de agosto de 2025, la película Cómo entrenar a su dragón – La acción en vivo está lista para llevar la nostalgia a un nuevo nivel. Dirigida por Dean DeBlois, el creador de la trilogía animada, esta película presenta a Mason Thames como hipo con la versión de acción en vivo de Toothless con un impresionante detalle visual. Esta película familiar nuevamente eleva la historia de la amistad y el dragón humano, así como un mensaje sobre el significado de la familia.

La elección de otras películas no es menos emocionante

Además de los dos éxitos de taquilla, agosto de 2025 también fue coloreado por una serie de películas de Cross -Genre:

28 años después (14 de agosto) – Continuación de 28 días después por Danny Boyle, exclusivo para disparar usando 15 iPhone Pro Max.

Aquí (1 de agosto) – Reunión Robert Zemeckis y Tom Hanks después de Forrest Gump, la historia de tocar la vida en una habitación.

Yadang (28 de agosto) -Drama coreano emocional protagonizado por Kang Ha-Neul.

Harbin (20 de agosto) – Thriller de historia con Hyun Bin Como un centro de atención.

Eres la manzana de mi ojo (6 de agosto) – Adaptación coreana del legendario romance de la escuela secundaria de Taiwán.

Hitman 2 (14 de agosto) – Acción coreana que ha penetrado en 2 millones de espectadores en los cines en solo 13 días.

Fin de semana en Taipei (27 de agosto)-Romance moderno Luke Evans y Gwii Lun-Mei.

Virth of Kitha: Mystery of Gegeges (1 Agustus) – Precedentemente nacimiento de clases.

Werewolves (20 de agosto) – Horror moderno con un toque de ciencia ficción.

Hellboy: The Crooked Man (13 de agosto) -Rooting Horror-Fantasies de cómics populares.

Serie de espera

No solo películas, Catch -Gely+ también presenta una serie superior:

Twisted Metal (1 de agosto) – Adaptación de juegos clásicos de PlayStation con acciones brutales y humor negro.

Dexter: Resurrection – Nuevo episodio todos los viernes, mostrando el regreso de Dexter Morgan con una sensación más oscura.

Red Eye (1 de agosto) – La serie Mystery Noir está llena de intriga y giro sorprendente.

80 ° promoción especial de aniversario de RI

En el contexto de la celebración de la independencia, Catchplay+ presenta Flash Deal Merdeka. Del 6 al 18 de agosto de 2025, los clientes pueden disfrutar del paquete anual con solo RP. 15 mil por mes.