15 documentales esenciales sobre los medios de comunicación

Es revelador que se han producido tantos documentales incisivos y vitales sobre periodismo y medios de comunicación en la última media docena de años. La cuarta finca está bajo ataque en muchos frentes, desde los efectos perjudiciales de las redes sociales hasta los presentadores de la teoría de la conspiración a la izquierda y a la derecha. Comprender los cambios en el panorama de los medios y nuestras dietas de información nunca ha sido más importante para comprender los cambios en nuestro mundo. Aquí hay 15 documentales sobre periodismo que nos ayudan a hacer exactamente eso.

Medio frío (1969)

Esta película histórica, dirigida y coproducida por el director de fotografía Haskell Wexler, es un híbrido único de imágenes narrativas y documentales del caos que envolvió la Convención Nacional Democrática de 1968 en Chicago. «Medium Cool» convierte la lente en un operador de cámara TV-News, interpretado por Robert Forster, quien junto con otros personajes entran y salen de las imágenes antidisturbios. Justo cuando el DNC de 1968 ha arrojado una larga sombra sobre la política estadounidense, también lo ha hecho «mediano» sobre el cine político.

La sala de guerra (1993)

Un clásico del género de la sala de lugar donde los capaces, esta característica nominada al Oscar del famoso dúo de filmación docu Da Pennebaker y Chris Hegedus narra la estrategia de relaciones de medios implementada por la campaña presidencial de Bill Clinton en 1992, cementando el gerente de campañas James Carville y las comunicaciones y las comunicaciones George Stephanoulos en las ubicaciones de la firma política y de los medios de comunicación. La pareja entendió que la audaz oferta de Ted Turner con CNN había cambiado el juego, y jugaron para ganar en un ciclo de noticias 24/7.

Sala de control (2004)

Esta mirada a la Guerra de Irak del director Jehane Noujaim ofrece una perspectiva árabe sobre las tensiones en el Medio Oriente a través de la cobertura realizada por Al Jazeera. La película fue controvertida, llegando tan pronto después de la acción militar estadounidense, pero la sala de control se mantuvo en la taquilla, lo que ayudó a impulsar un boom de doc.

Guerra de noticias (2007)

Esta serie de Frontline multipart examinó «las fuerzas políticas, culturales, legales y económicas que desafían a los medios de comunicación» al igual que el teléfono inteligente estaba cambiando la forma en que vivimos. La serie suena la alarma de la influencia reductora de los medios tradicionales y los llaman periodistas prominentes, incluida la ex escritora del New York Times Judith Miller, a la tarea de informar deficiencias. Un examen minucioso del impulso del periodismo hacia el infoentretenimiento.

El número de septiembre (2009)

Las sesiones de fotos, la política y la pompa y las circunstancias que comprenden la producción de la edición de septiembre del tamaño de la puerta de Vogue se capturan en el retrato en gran parte admirador de RJ Cutler de la famosa editora Anna Wintour. Es un vistazo dentro de los corredores de poder de la industria de la moda.

Bill Cunningham Nueva York (2010)

El cronista de Gotham de Fashion Trandser es el foco de esta característica Doc producida con amor por Philip Gefter, un alumno del New York Times, donde Cunningham trabajó durante casi 40 años. El director Richard Press combina el archivo y las imágenes modernas de Cunningham cruzando la ciudad en su 29º Schwinn (cada una de las 28 bicicletas anteriores fue robada), documentando los conjuntos más distintivos que los neoyorquinos tenían para ofrecer.

El centro no se mantendrá (2017)

La famosa periodista y autora Joan Didion’s Life and Work es celebrada en este retrato sin adornos por su sobrino, actor y director Griffin Dunne. En todo momento, Dunne destaca la perspectiva de Gimlet que hizo que la escritura de Didion fuera tan distintiva. Cuando llegó a San Francisco para informar sobre el verano del amor, Didion no vio paz y armonía, sino «anatomización», una sociedad separándose.

La cuarta finca (2018)

La documentalista ganadora del Emmy, Liz Garbus, incrustó con el New York Times durante 16 meses, ya que sus reporteros cubrieron los primeros días de la Primera Casa Blanca de Trump. Las docuserías de cuatro partes resultantes llevan a los espectadores a la sala de redacción para presenciar el trabajo poco glamoroso de los periodistas que revisan las fuentes, la reproducción y las investigaciones de construcción, todo mientras un presidente los denunció como mentirosos y ladrones.

Colectivo (2019)

Lo que comienza como una investigación sobre un incendio mortal en un club nocturno en Bucarest evoluciona a una exposición sobre podredumbre sistémica en el gobierno y la industria de la salud de Rumania. La película del director Alexander Nanau lleva el nombre de Colectiv, el club donde un incendio mató a 27 personas e hirió a 180 más. Pero a medida que los periodistas de un deporte desaliñado diario comienzan a descubrir un escándalo hospitalario que condujo a 37 muertes adicionales, el título se convierte en un guiño a la responsabilidad que todos compartimos para mantenerse a salvo.

Mil cortes (2020)

La película de la directora Ramona S. Díaz captura el ingenio y la calidez de la periodista filipina Maria Ressa mientras busca traer verdad y responsabilidad al gobierno corrupto en su tierra natal. También sirve como un cuento de advertencia para los ciudadanos de todo el mundo, incluidos, puntualmente, estadounidenses, dejando al descubierto cómo los asaltos a la libertad de la prensa solo profundizan la división en un clima político tenso.

20 Allebal Stead de DePour; (2023)

El documental ganador del Oscar narra el trabajo de un pequeño equipo de corresponsales de prensa asociados durante un período feroz en la guerra de Rusia contra Ucrania. Mientras que los líderes rusos niegan rotundamente a los civiles están siendo atacados por los militares, somos testigos de edificios de apartamentos, hospitales y más reducidos a ruinas carbonizadas. Un retrato desgarrador en tiempo real de una población bajo asedio.

Una tarea peligrosa (2024)

Esta colaboración entre la primera línea de PBS y el medio de comunicación venezolano Armando.info profundiza en un vasto esquema de corrupción entre el presidente de hombre fuerte del país, Nicolás Maduro, y un empresario estadounidense llamado Alex Saab. A medida que transmite su título, la película muestra los costos de los buenos informes: el periodista de investigación Roberto Deniz, cuyo trabajo es el foco de la película, se convierte en un objetivo de Maduro y termina viviendo en el exilio.

La verdad contra Alex Jones (2024)

El documental de HBO examina las raíces de las mentiras sádicas extendidas por el provocador en línea de Infowars, Alex Jones, sobre la masacre de 20 niños y seis adultos en la Escuela Primaria Sandy Hook. El director Dan Reed dijo que estaba «fascinado por la desinformación y la forma en que las mentiras se establecen un punto de apoyo y moneda, particularmente se encuentra sobre las cosas malas que les suceden a los niños». Su tratamiento sensible pero inquebrantable del sujeto ayudó a ganar la película un premio Peabody.

Sin cultivo (2024) La legendaria voz del pueblo y el fotógrafo de Bazaar de Harper, James Hamilton, ocupa un lugar destacado en la lista de fotógrafos que han utilizado la ciudad de Nueva York como telón de fondo. Aquí, el director DW Young cuenta la historia del trabajo de Hamilton al mostrar cientos de sus características de sus imágenes en blanco y negro intercaladas con conversaciones entre el fotógrafo y otros periodistas, artistas y figuras culturales de su época (más o menos, a mediados de los setenta hasta mediados de los nacimientos). Como Variedad Observado en su revisión, las fotos de Hamilton son «una forma de periodismo nuevo», y la película de Young A Document de un tiempo pasado en los medios de comunicación.

Antídoto (2025)

Cualquiera que conozca la historia de Alexei Navalny comprenda los riesgos de hablar en contra de Vladimir Putin. En Antídoto, el director James Jones sigue a tres disidentes rusos que todavía están dispuestos a hacer exactamente eso: el periodista de investigación Christo Grozev, el activista Vladimir Kara-Murza y un científico del gobierno anónimo que se convierte en un denunciante. Producir la película era tan peligrosa, Jones y su equipo trabajaban en un búnker dentro de su oficina.