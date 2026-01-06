15 criterios para micro y pequeñas empresas que pueden obtener certificados Halal gratuitos

Jacarta – Órgano Administrador de Garantía Producto halal (BPJPH) proporciona, cuota 1,35 millones Certificado Halal gratuito (SEHATI) en 2026 para micro y pequeñas empresas (MSE) en toda Indonesia.

Para obtener el certificado halal gratuito, las MyPE deben cumplir una serie de criterios establecidos en el programa Certificado Halal gratuito 2026 (SEHATI).

Citados del comunicado oficial de BPJPH, el martes 6 de enero de 2026, estos criterios se refieren al Decreto del Jefe de BPJPH Número 146 de 2025 sobre Instrucciones Técnicas para los Servicios de Certificación Halal para Micro y Pequeñas Empresas Basados ​​en Declaraciones Halal.

Los criterios para las Mypes como participantes del programa SEHATI 2026 son los siguientes.

1. Contar con Número de Identificación Comercial (NIB) en la escala UMK.

2. Utilice materiales que se haya confirmado que son halal.

3. Tiene un proceso de producción sencillo y halal garantizado.

4. No utilice materiales o Procesos de Productos Halal (PPH) que entren en contacto con materiales haram.

5. Tener unas ventas anuales de un máximo de 15.000 millones de IDR, acreditadas mediante una declaración independiente.

6. Contar como máximo con una instalación productiva y un local comercial.

7. Tener una ubicación, lugar y equipo de PPH separados de la ubicación, lugar y equipo para el proceso del producto no es halal.

8. El producto elaborado se presenta en forma de mercancía y está incluido en un tipo de producto que cumple con los criterios de autodeclaración (según Kepkaban 146 de 2025).

9. No utilice materiales peligrosos de acuerdo con las leyes y regulaciones aplicables.

10. La verificación Halal ha sido realizada por PPH Companion.

11. Los productos certificados halal no contienen elementos de animales sacrificados, a menos que provengan de productores o mataderos de animales/aves que hayan sido certificados halal.

12. En el caso de utilizar ingredientes en forma de carne molida, las MyPE deben utilizar un servicio de molienda que haya sido certificado halal o realizar la molienda ellas mismas sin dejar de cumplir con los criterios halal del producto.

13. Utilizar equipos de producción con tecnología sencilla o hacerlo de forma manual y/o semiautomática (negocio desde casa, no negocio de fábrica).

14. El proceso de conservación del producto es sencillo y no utiliza una combinación de más de 1 (un) método de conservación.

15. Dispuesto a completar los documentos de solicitud de certificación halal; con un mecanismo de declaración halal en línea a través de SIHALAL, a saber:

– Carta de solicitud de registro de certificación halal;

– Carta de declaración para el registro de la certificación halal autodeclarada;

– El contrato/compromiso contiene una declaración sobre la naturaleza halal del producto y los materiales utilizados en el proceso del producto halal;

– Contar con un Supervisor Halal; e) Lista de materiales utilizados; f) el proceso de elaboración de productos halal; (g) Nombre y fotografía del producto;

– Manual SJPH. (Hormiga)