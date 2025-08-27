15 autos conceptuales más geniales de todos los tiempos que fascinan los ojos

VIVA – Concept car Siempre un símbolo de innovación y creatividad en la industria automotriz. No son solo vehículos, sino también experimentos diseño y tecnología que muestra la visión futura del fabricante.

Desde un automóvil que enfatiza el lujo, el alto rendimiento, hasta vehículos futuristas respetuosos con el medio ambiente, los concept cars inspiran diseños de autos de producción en masa y provocan la imaginación de los ventiladores automotrices de todo el mundo.

Aquí hay 15 autos conceptuales citados por Viva de Lata Miércoles 27 de agosto de 2025, el mejor de la historia que dejó un sendero significativo en el mundo automotriz.

1. 1938 Buick Y-Job

El concept car proporciona instrucciones sobre desarrollos y tecnología futuros, luego lo muestra al público antes de que esté listo para ser producido en masa. Sin embargo, hubo un período antes de que existiera el concept car, y Buick comenzó esta tendencia con su trabajo en Y-Job de 1938.

Con una variedad de las últimas características y estilo progresivo, Y-Job es una manifestación del estilo del legendario diseñador de GM, Harley Earl.

Este automóvil se basa en el Buick de la serie Super 50 y muestra reposapiés ocultos, faros oscurecidos, manijas de las puertas ocultas y techos convertibles de energía electrónica, entre los muchos detalles que lo hacen único.

2. 1980 Briggs & Stratton Hybrid

Este automóvil apareció en la era de la crisis energética y los motores de gasolina combinados con un motor eléctrico. Briggs & Stratton Hybrid se convirtió en un pionero al mostrar el compromiso del fabricante con la eficiencia de combustible y la innovación tecnológica ecológica.

3. 2006 puede ser aero-x

Conocido por crear autos únicos e innovadores con un presupuesto limitado, el fabricante de automóviles suecos, Saab, se entregó al crimen de capitalismo y deja de producir automóviles a principios de la última década.

Mientras continúa el lenguaje del diseño de la marca que se ha establecido en lugar de convertirse en un vehículo para introducir una nueva marca, Aero-X fomenta el diseño de Saab en el futuro y expande sus posibilidades con un automóvil extraordinario. La parte más interesante es el método de entrada y salida.

4. 1995 Vado GT90

Los años 90 dieron a luz a algunos de los superdeportivos más extraordinarios del siglo XX. En el pasado y ahora, el superdeportivo más extremo vino de Europa, pero Ford interrumpió la fiesta al construir Ford GT90 en 1995.

Ford reclama la velocidad más alta de 250 mph con un tiempo de viaje de un cuarto de milla de solo 10.9 segundos. Ford construyó un automóvil completamente funcional y lo ofreció a la prensa, pero su tasa de rendimiento oficial fue difícil de encontrar.

5. 1973 Aerovette XP-882

Corvette tendrá una configuración italiana hace unas décadas. Aunque no es la primera iteración del concepto Corvette del motor medio, XP-882 en 1976 es el más interesante y genial.

En la década de 1970 se demostró que era un momento en que los fabricantes de automóviles tuvieron que adoptar un hechizo «innovando o muere», de modo que las nuevas ideas rodearon en el Departamento de Ingeniería y el Diseño de General Motors.

6. 1997 Volkswagen W12

Volkswagen ha hecho varios autos llamativos desde el final de la Segunda Guerra Mundial, y se sabe que sus autos son ágiles y divertidos de conducir.

Diseñado por ItalDesign con algunas de las líneas más finas de todos los superdeportivos en los años 90, el concepto W12 se introdujo en 1997 con cuatro turbocompresores y 414 energía caballo. Unos años más tarde, VW lanzó el concepto de revisión, W12 Nardo, con un aumento en el poder de 591 caballos de fuerza y ​​valiente pintura de naranja

7. 1970 Ferrari Módulo

En la década de 1970, era un apogeo de un diseño de conceptor en forma de cuña. Ferrari 512 Modulo en 1970 puede ser pionero de una tendencia automotriz en forma de Baji en el futuro, incluido el famoso Lamborghini Countach.

El diseño radical se parece más a un viajero de la galaxia en el espacio de la película de ciencia ficción futurista que un automóvil de carretera. Sin embargo, el chasis Ferrari 512 detrás de su estilo Galaxa lo mantiene resistente en el continente.

8. 1980 Aston Martin Bulldog

Durante años, involucrado en el mundo de las carreras de automovilismo, brinda a esta compañía una gran experiencia en la construcción de automóviles con un objetivo principal de exceso de velocidad.

Los futuros autos de lujo impulsados ​​por motores que pueden competir con la tecnología actual, a saber, el motor de doble turbo de 650 V8 alimentado por 650 caballos de fuerza. La energía es de hecho extraordinaria para los autos de hoy, pero en 1980, la energía fue extraordinaria.

9. 2006 Lamborghini Miura Concept

Millennium temprano marca la resurrección del diseño clásico de automóviles que se interpreta para la era moderna. A los autos como VW Beetle, PT Cruiser, Ford Thunderbird y Plymouth Prowler lograron un éxito de ventas extraordinario.

Durante su debut, Miura sorprendió al mundo de los autos de lujo, especialmente entre los fanáticos del acero italiano. Miura ha sido considerada durante mucho tiempo uno de los autos más interesantes jamás fabricados, y porque es el primer superdeportivo de producción.

10. 1965 Pontiac Banshee XP-883



1965 Pontiac Banshee XP-883 Foto : En Subastas de pico/rm

En la década de 1960 marcó el inicio de la era automotriz donde los autos de gran potencia se convirtieron en la tendencia principal. No solo marca el nacimiento de la época de los muscle car, esta era también es un punto de inflexión en la gloria de los autos deportivos estadounidenses.

John DeLorean ha creado GTO y está ocupado dejando un sendero inolvidable en la industria automotriz de Pontiac, y almacenando una miríada de trucos. Le pidió a su diseñador e equipo de ingenieros que diseñara el concepto de Pontiac Banshee XP-883 en 1965, y el concepto siempre atrajo la atención en todas partes.

11. 1970 AMC AMX/3

A fines de la década de 1960, AMC compitió con tres grandes fabricantes de automóviles desde Detroit para dominar el mercado de muscle car. Aunque AMC ofrece un muscle car poderoso y competente con jabalina y AMX.

Este automóvil es un automóvil de pasajeros de dos motivos que funciona con el motor AMC de 390 V8 con 340 caballos de fuerza, transmisión de cuatro velocidades desde Italia y una serie de componentes de alto rendimiento en frenos y suspensión.

12. 2008 GT por Citroën

Se espera que los autos conceptuales resalten el futuro del diseño automotriz. Los autos conceptuales son una forma de transmitir ideas al público y demostrar la nueva tecnología que está siendo probada por el equipo de investigación y desarrollo.

Muchos autos conceptuales se reproducen como modelos de escala y juguete. Otros aparecen en los videojuegos. Los fanáticos del juego de PlayStation Gran Turismo deben estar familiarizados con Citroën GT ofrecido en el juego alrededor de 2008.

13. 1970 Mercedes-Benz C111

Mercedes-Benz ya está familiarizado con los vehículos de rendimiento y ha estado involucrado en el mundo de las carreras desde el principio. Mercedes Simplex en 1902 es el automóvil más cercano al superdeportivo de su tiempo.

Después de que Lamborghini sacudió una exposición automotriz con Miura, otros productores desarrollaron el concepto de motores centrales, algunos de los cuales se convirtieron en un modelo de producción. C-111 es un auto conceptual ligeramente diferente porque el objetivo es más para probar e ingeniería en lugar de mostrar tecnología y diseño.

14. 1966 Jaguar XJ13 V12 Prototype Sports Racer

La reputación de Jaguar en la creación de vehículos deportivos, atractivos y lujosos en la tradición británica lo convierte en la elección de nobles y delincuentes. La reina todavía estaba conduciendo a Daimler Double Six en 1984.

Jaguar ha estado corriendo durante mucho tiempo por sus autos. Este desarrollo ha traído tecnología del circuito de carreras a la carretera. Unos años después del lanzamiento del tipo E, Jaguar produjo XJ13 Prototype Racer.

15. 2002 Cadillac Cien

Después de crear básicamente un concept car, General Motors ya debe comprender cómo hacerlo correctamente. En 2002, parecían exitosos con Cadillac Cien.



2002 Cadillac Cien Foto : Matthew Simmons/Getty Imagen

Cien parece tener casi todo lo que desea de un automóvil de lujo de ultra alto rendimiento. Este automóvil tiene un motor medio y está alimentado por un motor único de 12 cilindros diseñado con la ayuda de un legendario Cosworth, que está conectado a las ruedas a través de una transmisión semiautomática de 6 velocidades.

El concept car refleja la innovación y el coraje del fabricante para explorar la tecnología, el diseño y el rendimiento que no pueden aplicarse en masa. Desde Buick Y-Job en 1938 hasta Cadillac Converj 2009, cada concept car muestra la visión futura de la industria automotriz.

Inspiran la generación de diseñadores, ventiladores automotrices e incluso autos de producción modernos, se convierten en un símbolo de creatividad ilimitada. Los automóviles conceptuales no son solo vehículos, sino también obras de arte y tecnología que fomentan los límites de la imaginación.