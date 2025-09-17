15 asesinados, 16 desaparecidos mientras la fuerte lluvia causa estragos en Uttarakhand







Cloudbursts y fuertes lluvias durante la noche dejaron un rastro de destrucción en la capital de Uttarakhand Dehradun y varias otras partes del estado el martes cuando los ríos hinchados eliminaron los edificios, las carreteras y los puentes, dejando a 15 personas muertas, 16 desaparecidas y 900 varadas en diferentes lugares en el estado de la colina.

Del total de muertes, el distrito de Dehradun solo informó 13 y los distritos de Nainital y Pithoragarh uno cada uno. Dieciséis personas son reportadas como desaparecidas en diferentes partes de la capital del estado, dijo la Autoridad de Gestión de Desastres de Uttarakhand.

Tres personas también resultaron heridas en los incidentes, dijo, y agregó que están bajo tratamiento. La búsqueda de los faltantes continuó en medio del clima inclinado, mientras que el personal de NDRF, SDRF y Brigada de Bomberos llevó a la mayoría de las personas varadas a salvo, dijo el Centro de Operación de Emergencia del Estado (SEOC) aquí.

Dijo que 900 personas varadas en diferentes lugares fueron rescatadas por el SDRF, NDRF y Personal de la brigada de fuego. Se rompieron caminos y varios puentes fueron arrastrados en el distrito de Dehradun.

Uttarakhand CM Pushkar Singh Dhami (en gris) inspecciona áreas afectadas por el desastre. Pic/PTI

Con los ríos hinchados que fluyen sobre las carreteras, evacuar a las personas a un lugar seguro fue un gran desafío. Los videos compartidos en las redes sociales mostraron al personal de SDRF que ayudaba a las personas varadas a través de las violentas corrientes de los ríos inundados en los que los vehículos, incluidos los automóviles y los camiones, quedaron atascados.

Alrededor de 400-500 estudiantes atrapados debido a anegado En el campus del Instituto Devbhomi en el área de Paundha de Dehradun fue rescatado por un equipo de SDRF, dijo Banshiidhadhadhadhadhad, Director General de Información

Situación de revisiones de CM

El primer ministro Pushkar Singh Dhami, acompañado por MLA y funcionarios locales, visitó las áreas afectadas por la lluvia del distrito de Dehradun el martes para revisar la situación. Interactuando con los periodistas, dijo: «Todos los ríos están en spate después de fuertes lluvias. Se han violado las carreteras en 25 a 30 lugares. Se cortan las carreteras de aproximación. Las casas y las propiedades del gobierno se han dañado». «El gobierno estatal se encuentra con todas las familias afectadas. La administración ya está en modo de alerta, y el NDRF, SDRF, la policía y la administración local están activos», dijo.

Dhami Briefs PM

La Oficina del Ministro Principal, en un puesto de redes sociales en hindi, dijo que CM Dhami informó al primer ministro Narendra Modi y al ministro del Interior de la Unión, Amit Shah, sobre la situación en Uttarakhand después de fuertes duchas.

Tres muertos en deslizamiento de tierra del Himachal

Las fuertes lluvias durante la noche provocaron deslizamientos de tierra masivos e inundaciones repentinas en Himachal PradeshDejando a tres miembros de una familia muertos y sumergiendo una parada de autobuses en el distrito de Mandi. Una casa se derrumbó después de un deslizamiento de tierra en la aldea de Bragta en Mandi, dejando a dos mujeres y un niño muerto.

