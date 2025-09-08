¡15 años en el mercado, sé cómo mejorar la economía!

Yakarta, Viva – Ministro de finanzas (Ministro de Finanzas), Purbaya Yudhi Sadewa Hablé sobre la caída en el índice de precios de las acciones compuestas (Ihsg) Después del presidente indonesio, Prabowo Subianto remodelación Ministro del gabinete rojo y blanco.

Leer también: El tema de la hija de Komarudin reemplazó a Dito Ariotedjo para ser la menpora, esta es la palabra bahlil



Se sabe que el índice de precios de las acciones compuesto (CSPI) desplomó 100.50 puntos o 1.28 por ciento al cierre de la negociación el lunes 8 de septiembre de 2025. La corrección aguda provocó que un índice nacional cayera al nivel de 7,766.85.

Purbaya dijo que la caída en el CSPI era algo natural. También afirmó saber cómo arreglar economía Indonesia.

Leer también: Listo para cooperar con el Ministro de Purbaya, Ministro Ara: Somos Super Team



«Si IHSG se ha desplomado ordinario, podría tener miedo. Pero estuve en el mercado durante mucho tiempo, estuve más de 15 años en el mercado. Así que sé muy bien cómo mejorar la economía», dijo Purbaya a los periodistas en el complejo del Palacio Presidencial, Central Jakarta, lunes 8 de septiembre de 2025.

En esa ocasión, Purbaya dijo que la desaceleración de la economía indonesia hasta que los plumadores del JCI podrían verse influenciados por varias cosas.

Leer también: La historia de Purbaya Cuando se le pidió que fuera el ministro de finanzas, reemplace a Sri Mulyani: Pensé que me engañaron



Uno de ellos, dijo, la existencia de una demostración principal caótica que ocurrió hace algún tiempo.

«Durante este tiempo hay una desaceleración en lo económico debido a varias cosas y la conmoción de la demostración en realidad porque algunas personas pueden sentir que la economía está deprimida», dijo.

«Ahora lo volvemos más rápido en una semana, dos semanas, definitivamente volverá», dijo Purbaya.

Anteriormente informó, el índice de precio de las acciones compuesto (CSPI) cayó 100.50 puntos o 1.28 por ciento al cierre de la negociación el lunes 8 de septiembre de 2025. La corrección aguda provocó que un índice doméstico cayera al nivel de 7,766.85.

La disminución ocurrió después de que el Ministro de Estado (Mensesneg), Praseteto Hadi, anunció que el presidente Prabowo Subianto eliminaría a los ministros (reorganizar) en el gabinete rojo y blanco el lunes 8 de septiembre de 2025.

El JCI, que originalmente se movía de lado en el rango de 7,929 a 7,889, inmediatamente se sumergió libremente a 7,766, que era la posición más baja. El valor de la transacción se registró a Rp 20.20 billones con una frecuencia de transacción de 2.23 millones de veces.

«Anteriormente, el índice tendía a moverse en un territorio positivo, pero junto con la presencia de noticias de reorganización sobre varios ministros, incluido el Ministro de Finanzas, lo que hace que el índice se debilite principalmente debido a la presión sobre las acciones bancarias», el analista de Phintraco Sekuritas en su informe el lunes 8 de septiembre, 2025.

Además, el analista de Phintraco Sekuritas destacó las reacciones del mercado debido al temor a la incertidumbre y los cambios en la política económica. Se espera que los inversores examinen qué políticas tomarán los nuevos funcionarios, ya sea de acuerdo con las expectativas del mercado y tenga un impacto positivo en la economía.