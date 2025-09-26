15 años de matrimonio llenos de conflicto, Bedu sin rodeos llama a la felicidad del matrimonio solo pseudo!

VIVA – Las noticias impactantes provienen del mundo del entretenimiento en el país. Comediante famoso Bedu (Harabdu Tohar) finalmente abrió su voz y justificó la noticia que envió una demanda divorciado A su esposa, Irma Kartika Anggraeni o familiarmente llamado Anggi. Después de fomentar el hogar durante 15 años, el propietario del nombre real Harabdu Tohar se aseguró de que había solicitado el divorcio.

La decisión de Bedu de poner fin al arca del hogar que había fomentado desde 2010, por supuesto, estaba haciendo muchas fiestas. La razón es que, hasta ahora, la pareja está bastante lejos de ser inclinado. Sin embargo, recientemente reveló los hechos sorprendentes de la propia boca de Bedu.

Bedu reveló que este divorcio no fue una decisión precipitada tomada cuando estaba emocionado. De hecho, él y Anggi han pasado por un proceso de consideración muy largo y pacífico. Bedu enfatizó que su viaje matrimonial durante 15 años había vivido con las mejores creencias y esfuerzos.

«El punto es que ambos hemos aprobado el matrimonio de 15 años. Por lo tanto, esta decisión no se tomó en condiciones emocionales, era consciente de que crear un matrimonio de que Allah fuera realmente un placer en él, claro», dijo Bedu, cuando se encontró en el área de Mampang Prapatan, South Yakarta, viernes 26 de septiembre de 2025.

Esta declaración parece ser una afirmación de que no hay drama o una gran conmoción detrás de su separación. Sin embargo, lo que hace que muchas personas sean curiosas es lo que subyace exactamente la decisión de separar después de una docena de años juntos.

Bedu no dudó en ofender el núcleo de las grietas de su hogar. Mencionó que todo este tiempo, la felicidad que sintió con Anggi resultó ser una pseudo felicidad.

Los esfuerzos para mejorar y abstenerse se han llevado a cabo repetidamente, pero al final, se dan cuenta de que el matrimonio no funciona como debería.

«No dejes que algo malo en el matrimonio, vuelva a fijar, vuelva a fijar, después de mucho tiempo, parece que solo obtenemos la pseudo felicidad, bien», dijo el comediante.

Bedu también aludió a la cuestión de la paciencia. No es ningún secreto que el conflicto en el hogar es común. Sin embargo, según Bedu, después de 15 años de tratar de sobrevivir y ser pacientes, finalmente llegaron al punto final donde la paciencia estaba levantada.

«Sí, es la paciencia el límite, y nuestra capacidad de ser paciente se mide en 15 años de matrimonio», concluyó.

En esencia, su matrimonio durante 15 años no está exento de ondas. Aparentemente, hay muchos conflictos y problemas que continúan repitiendo hasta que finalmente se rinden y concluyen que la separación es la mejor manera.

Mientras tanto, el Tribunal Religioso del Sur de Yakarta confirmó la demanda de divorcio presentada por Bedu contra Anggi. La demanda se ha registrado desde el 22 de septiembre de 2025.

El primer juicio de divorcio de la pareja está programado para llevarse a cabo el 30 de septiembre de 2025.