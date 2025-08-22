15 años consecutivos, Bri aprecia a los miembros de Paskibraka y al personal de apoyo de National Paskibraka

VIVA – Bri Continúe mostrando su compromiso y consistencia en apreciar a los mejores hijos e hijas de la mejor nación sobresaliente de la nación que son miembros de la bandera del patrimonio que cría tropas (Paskibraka) y todo el personal de apoyo de Paskibraka, que están detrás del éxito de la ceremonia estatal que tuvo lugar el 17 de agosto de 2025.

A través de Bri le importa Como paraguas del Programa de Responsabilidad Social y Ambiental (TJSL), BRI constantemente durante 15 años seguidos ha canalizado fondos de apreciación a Paskibraka y al personal de apoyo de la Paskibraka nacional.

Bri Peduli agradeció en forma de fondos educativos a 76 Paskibraka nacional y 70 personal de apoyo que habían completado sus funciones en la ceremonia de la bandera el 17 de agosto de 2025 en el Palacio del Estado, Yakarta. La apreciación se dio el miércoles (20/08/2025) en el Centro Brilliant de Yakarta tomando el tema «El espíritu de la nación de Paskibraka».

El Director de Capital Humano y Cumplimiento, Bri Ahmad Solichin Lutfiyanto, quien estuvo presente en el evento reveló que BRI siempre brindó un apoyo significativo para el logro de los objetivos de desarrollo sostenible, especialmente para mejorar el bienestar de la gente indonesia.

«Esta apreciación es un apoyo real para la dedicación, la disciplina y el espíritu de lucha de Paskibraka y el personal de apoyo de Paskibraka en la realización de los nobles deberes como símbolo de la unidad indonesia», dijo.

Además de los miembros de Paskibraka, Bri también agradeció a 70 personal de apoyo que había acompañado a los miembros de Paskibraka de servicio. En su implementación, el personal de apoyo ha contribuido a ayudar a brindar asistencia a los miembros de Paskibraka para que puedan completar bien sus funciones.

La lucha y la persistencia en llevar a cabo la tarea de convertirse en miembro de Paskibraka se sienten directamente por uno de los miembros. National Paskibraka 2025 quien recibió fondos de educación de Paskibraka de Bri, a saber, Bianca Alesia Christabella Lantang (16). Como miembro de la Paskibraka nacional de 2025, Bianca sirvió como portador de la bandeja de bandera del patrimonio rojo y blanco.

La mujer que nació en Tomohon City, el 28 de febrero de 2009, es una representante de la provincia de North Sulawesi. En la actualidad, está estudiando en Lentera Harapan Tomohon High School y participa en la selección de Paskibraka en el nivel de la provincia de Sulawesi del Norte.

«Estoy muy feliz y orgulloso. Puede ser parte de un miembro de la Paskibraka nacional y también obtener la tarea de ser un portador de bandejas para que esté orgulloso y hacer que el nombre de mi área se sienta orgulloso. Hasta ahora hemos pasado por una buena preparación y capacitación para que la ceremonia de la bandera funcione bien. La apreciación de BRI se ha convertido en un honor y un gran orgullo para nosotros», dijo.

Solichin agregó, el compromiso de Bri de continuar priorizando los servicios a la comunidad no solo se mostró a través de actividades comerciales bancarias, sino también la responsabilidad social de Bri en forma de desarrollo social y social que se manifestó en forma de programa Bri Cares.

«BRI ha llevado a cabo esta apreciación durante 15 años seguidas. Seguramente Bri espera proporcionar motivación en el futuro, porque después de esta tarea deben llevar a cabo la tarea principal de aprender y lograr los objetivos deseados», concluyó Solichin.