15 agentes del MCH, 105 TNI-Polri Linjam

Jacarta – El Ministerio de Hajj y Umrah (Kemenhaj) anunció oficialmente los resultados de la selección del Oficial Organizador del Hajj (PPIH) de 2026 para una serie de servicios estratégicos, incluido el Hajj Media Center (MCH) y los Servicios de Protección de Congregaciones (Linjam).

Este anuncio se realizó a través de la cuenta oficial de Instagram del Ministerio del Hajj como parte del compromiso del gobierno de brindar servicios de Hajj seguros, cómodos y afectuosos para todos los peregrinos indonesios.



Oficiales de Hajj inspeccionan la ubicación de Jamarat, 3er piso, Mina, La Meca

En el anuncio, el Ministerio del Hajj también transmitió buenas noticias en forma de aumento de las cuotas de oficiales para varios servicios, como un paso para fortalecer la calidad de los servicios durante la peregrinación Hajj del año 1447 H/2026 d.C.

«Con el espíritu de proporcionar servicios de Hajj seguros, cómodos y solidarios, transmitimos los resultados de la selección de PPIH, así como buenas noticias sobre el aumento de las cuotas para varios servicios», escribió el Ministerio de Hajj en su cuenta de Instagram, el miércoles (25/12/2025).

Adición de cuota de servicio PPIH 2026

El Ministerio de Haj ha determinado cuotas adicionales para dos servicios principales, a saber: 10 cuotas adicionales para los servicios de alojamiento, transporte y consumo. 4 cuotas adicionales para servicios congregacionales para personas mayores y discapacitadas

«Se espera que la cuota adicional fortalezca la protección de los peregrinos, amplíe el alcance de los servicios y garantice que cada congregación reciba una asistencia óptima, especialmente para los grupos vulnerables como los ancianos y las personas con discapacidad», explicó el Ministerio del Haj.

Papel estratégico de MCH y Linjam

El servicio Hajj Media Center (MCH) tiene un papel importante en la transmisión de información oficial, educación y aclaraciones al público sobre la implementación de la peregrinación Hajj. Mientras tanto, el Servicio de Protección de la Congregación (Linjam) tiene la tarea de garantizar la seguridad y el cumplimiento de los derechos de la congregación mientras se encuentre en Tierra Santa.

El Ministerio del Hajj enfatizó que el aumento en la cuota de oficiales es parte de un esfuerzo conjunto para mejorar la calidad del servicio y garantizar que el Hajj se lleve a cabo de una manera más profesional, humana y receptiva a las necesidades de la congregación.

A continuación se muestran los resultados de la selección de PPIH de 2026 de varios servicios de Hajj, hay alrededor de 395 personas con los siguientes detalles:

1.MCH 15

2. Préstamo del TNI-Polri 105

3. Ancianos y discapacitados 44

4.Alojamiento 50

5.Transporte 50

6.Consumo 50

7. Orientación sobre la adoración 41

8. PKPPJH 40