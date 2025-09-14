Yakarta, Viva – La Asamblea General de la ONU el viernes 12 de septiembre adoptó Declaración Nueva York sobre un asentamiento de la paz de los problemas Palestina y la implementación de las soluciones de dos países, con el apoyo de 142 países miembros.

El presidente francés, Emmanuel Macron, dijo, bajo el liderazgo de Francia y Arabia Saudita, la mayoría de los países miembros de la ONU aprobaron la declaración. En la carga en la plataforma X, llamó a este resultado como un impulso histórico.

La votación muestra a 142 países que apoyan la declaración, 10 rechazos y 12 abstemios.

Macron enfatizó que Israel y Palestina deben vivir lado a lado en paz y seguro. Agregó, Francia junto con Arabia Saudita, Indonesia y otros socios continuarán el plan de paz a través de una conferencia de soluciones de dos países en Nueva York.

Países que se niegan, incluidos Estados Unidos, Israel, Argentina, Hungría, Paraguay, Nauru, Mikronesia, Palau, Papua Nueva Guinea y Tonga. Mientras tanto, 12 países abstenerse entre Albania, Congo, Congo, Ecuador, Eucopia, Eucopia, Fiji, Goethema, Macedonia del Norte, Samoa, Sudán del Sur y República Checa.

El documento oficial de la ONU dijo que la declaración contenía una hoja de ruta integral, que incluye un alto el fuego permanente en Gaza, la liberación de rehenes, el intercambio de detenidos y la retirada total de las fuerzas israelíes. Gaza y Cisjordania se unirán bajo la Autoridad Palestina a través del Comité de Administración de Transición Provisional.

La declaración también recomienda la formación de la misión de estabilización de la ONU para proteger a los civiles, fortalecer las fuerzas de seguridad palestinas y garantizar la seguridad de ambas partes. Los miembros de la ONU solicitan acceso total a la asistencia humanitaria, la restauración de servicios básicos y el apoyo financiero para UNRWA.

El plan de recuperación posterior a los depredadores se vierte en el plan de recuperación de Gaza árabe-oic o la OIC financiada por fondos multidonor, con limpieza prioritaria de escombros y UXO, desarrollo de viviendas de emergencia, recuperación de salud, educación, agua, energía y creación de empleo.

Indonesia es uno de los países que respalda plenamente la declaración.

El presidente Prabowo Subianto enfatizó repetidamente el compromiso con la solución de dos estados desde que se desempeñó como Ministro de Defensa, y consideró que solo ese enfoque podría resolver el conflicto palestino-israelí.

Prabowo también ha lanzado una serie de pasos concretos, incluidas becas para estudiantes palestinos, barcos de hospital de envío, asistencia humanitaria, personal médico, a la operación de Ayud Airdrop.

Indonesia también envió tropas de paz de TNI a Gaza en junio de 2024 e instó a la independencia palestina cuando conoció al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, en noviembre de 2024. (Ant)