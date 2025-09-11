14 personas murieron, 2 desaparecidos y 562 residentes fueron desplazados

Yakarta, Viva – Junta Nacional para la Gestión de Desastres (BNPB) Entregando los últimos datos sobre el número de muertos inundación y tierra corrimiento de tierras que golpearon siete distritos y ciudades de la provincia Bali Número 14 personas y cientos de residentes fueron desplazados.

Jefe del Centro de Información y Comunicación de Desastres de BNPB, Abdul Muhari, explicó a 14 víctimas morir Eso es lo más de la ciudad Denpasar Hasta 8 personas, luego Gianyar Regency 3 personas, Jembrana 2 personas y habitantes de Badung 1.

Mientras que las víctimas desaparecidas fueron identificadas como el número de personas en la ciudad de Denpasar.

BNPB aseguró que los equipos de los oficiales conjuntos todavía estaban haciendo un esfuerzo de respuesta a emergencias en forma de búsqueda de víctimas desaparecidas, evacuando a los residentes afectados y controlando inundaciones y deslizamientos de tierra.

El equipo conjunto SAR evacuó cuatro cuerpos de víctimas de inundación en Denpasar

Mientras que 562 residentes se vieron obligados a huir en varios puntos de refugiados temporales que consisten en 327 residentes de Jembrana y 235 residentes de Denpasar.

Según Abdul, los sobrevivientes aprovecharon los puestos y una serie de instalaciones públicas como escuelas, salones de las aldeas, mezquita y banjar como campos de refugiados.

Los resultados de la evaluación del equipo de reacción rápida BPBD Bali encontraron que había más de 120 puntos de inundación en la isla de los dioses. En la ciudad de Denpasar, se convirtió en el área con la mayoría de los lugares de 81 puntos, seguido de 14 puntos, Badung 12 puntos, ocho puntos, Karangasem y Jembrana cada cuatro puntos, y en las inundaciones de Klungkung tuvieron un impacto en el distrito de Dawan.

Además de las inundaciones, también se informa que los deslizamientos de tierra ocurrieron en 18 puntos, con detalles de 12 puntos en Karangasem, cinco puntos en Gianyar y un punto en Badung.

Para apoyar los servicios en campos de refugiados, BNPB distribuyó asistencia en forma de 200 hojas de mantas, 200 colchones, 300 paquetes de alimentos, 50 carpas familiares, dos unidades de carpas de refugiados, una unidad de botes de goma y tres unidades de bomba de agua.