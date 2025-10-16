14 miembros del OPM asesinados en contacto armado con el TNI en Intan Jaya

Intan Jaya, VIVA – Se reanudaron los disparos entre los agentes. TNI y el grupo armado separatista la Organización Papuasia Merdeka (OPM) en Intan Jaya Regency, Papúa Central. En este enfrentamiento fueron denunciados hasta 14 miembros del OPM liderado por Undius Kogoya. fallecido en manos de tropas del TNI.

La batalla ocurrió el miércoles 15 de octubre de 2025, cuando las tropas del Comando Operativo Conjunto Habema Kogabwilhan III estaban llevando a cabo una operación para liberar a los residentes mantenidos como rehenes por el grupo OPM Kodap VIII/Soanggama en el área de la aldea de Soanggama, distrito de Homeyo, Intan Jaya.

«El TNI seguirá tomando medidas contra el grupo armado OPM que amenaza la seguridad de la comunidad», dijo el comandante del Comando de Operaciones de Habema, mayor general del TNI Lucky Avianto, en una declaración escrita, el jueves 16 de octubre de 2025.

Lucky dijo que en esta operación las tropas lograron repeler y tomar el control del cuartel general del OPM en la zona. Mientras tanto, varios miembros de otros grupos armados huyeron hacia el bosque.

«En la redada posterior al contacto, el TNI logró matar a 14 miembros del OPM, incluidos varios líderes y autores del tiroteo anterior contra las fuerzas de seguridad», dijo.

Además de matar a miembros separatistas, las tropas del TNI también lograron obtener una serie de pruebas. Entre ellos, un arma de fuego casera, cuatro rifles de aire comprimido, municiones de diversos calibres, miras Simons, binoculares Newcon, documentos organizativos de la OPM, atributos del Morning Star, equipos de comunicación y otros equipos de campo.

«Estamos comprometidos a crear una Papúa que sea segura, pacífica y próspera», afirmó Lucky.

Actualmente, las tropas del TNI siguen persiguiendo a los restantes grupos armados que huyeron. Aparte de eso, las autoridades también llevaron a cabo actividades limitadas de desarrollo territorial con líderes religiosos y comunitarios para fortalecer la estabilidad de la seguridad en la zona de Intan Jaya después de la operación.

La lista de nombres de OPM que murieron es:

1. Agus Kogoya, cargo de Jefe de Estado Mayor de Operaciones de Kodap VIII/Soanggama;

2. Choels (placebo de plomo de VIII/Sove);

3. Zakaria Kogoya, autor del tiroteo contra miembros del TNI en Lower Mamba y Gamagai;

4. Uripino Wandagau;

5. ⁠Sepi Kobogau;

6. La piel de Lawiya;

7. Napinus Kogoya;

8. Roni Lawiya;

9. ⁠Poli Kogoya;

10. Ofa Kobogau;

11. Pisen Kogoya;

12. Meki Murib;

13. Otras 2 OPM aún se encuentran en el proceso de identificación.