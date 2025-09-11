14 K-drama que debe ser observado en septiembre de 2025, regreso de actor famoso

VIVA – El otoño 2025 llegó en una serie Drama Corea Solo quiénes están listos para mimar a los fanáticos con historias interesantes y actuaciones impresionantes de actores famosos. Este septiembre presenta varios géneros, que van desde emocionales llenos de romance, emocionante thriller criminal, hasta dramas históricos matizados.

Con el regreso de grandes estrellas como Song Joong Ki, Jun ji hyunY Lee Young Ae, esta fila de drama promete una experiencia de observación inolvidable.

Aquí hay 14 dramas coreanos que debe ver en septiembre de 2025.

«Mi juventud»

Pemeran: Song Joong Ki, Chun Woo Hee, Lee Ju Myoung, Seo ji hun

Fecha de lanzamiento principal: 5 de septiembre

«My Youth» presenta una historia romántica que toca el corazón sobre Sun Woo Hae (Song Joong Ki), un hombre que comenzó una vida ordinaria a una edad más lenta que la mayoría de las personas, y Sung Je Yeon (Chun Woo Hee), que se vio obligado a sacrificar su primer amor por la ambición personal. La química entre Song Joong Ki y Chun Woo Hee está garantizada para cautivar a la audiencia.

«Queen Mantis»

Actor: Go Hyun Jung, Jang Dong Yoon, Cho Seong Ha, Lee El

Fecha de lanzamiento principal: 5 de septiembre

Las características del thriller criminal «Queen Mantis» Go Hyun Jung como Jung Yi Shin, un asesino en serie conocido como «la mantis». Tuvo que trabajar con su hijo, Cha Soo Yeol (Jang Dong Yoon), un detective que lo odiaba. El conflicto emocional y la tensión en este drama se deben observar.

«Reina de la confianza»

Actor: Park Min Young, Park Hee Soon, Joo Jong Hyuktadant Premiere: 6 de septiembre Transmisión: Sábado y Domingo, 21:10 KST en TV Chosun

La adaptación del drama japonés «The Confidence Man JP», «Confidence Queen» participó en tres estafadores de Ulung – Yoon Yi Rang (Park Min Young), James (Park Hee Soon) y Myung Gu Ho (Joo Jong Hyuk), apuntando a criminales con esquemas inteligentes. La apariencia carismática de Park Min Young es la atracción principal.

«Tempestad»

Actor: Jun Ji Hyun, Kang Dong ganó

Fecha de lanzamiento principal: 10 de septiembre

«Tempest» marcó el regreso de Jun Ji Hyun como Moon Ju, el embajador de la ONU que reveló la conspiración detrás del intento de asesinato, con Kang Dong ganó como agente especial de San Ho. El drama ofrece acción emocionante e intriga política que sacude la península coreana.

«Tú y todo lo demás»

Pemeran: Kim Go Eun, Park Ji Hyun, Kim Gun Woo

Fecha de lanzamiento principal: 12 de septiembre

El drama emocional «Tú y todo lo demás» ilustra la compleja relación de dos amigos, Eun Jung (Kim Go Eun) y Sang Yeon (Park Ji Hyun), que está lleno de amor, celos y conflictos. La apariencia profunda de Kim Go Eun estará en el centro de atención.

«Cien recuerdos»

Pemeran: Kim da I, o sí, eun, heo nam junio,

Fecha de lanzamiento principal: 13 de septiembre

Ambientada en la década de 1980, «Cien recuerdos» presentó nostalgia a través de la historia de la amistad y el primer amor entre Go Young Rye (Kim da Mi) y Seo Jong Hee (Shin Ye Eun) con Han Jae Pil (Heo Nam Jun). Este drama es adecuado para los fanáticos de la presentación de V.

«Proyecto de Shin»

Actor: Han Suk Kyu, Bae Hyeon Seong, Lee RE

Fecha de lanzamiento principal: 15 de septiembre

Han Suk Kyu interpreta al Sr. Shin, un ex negociador que ahora administra un restaurante de pollo mientras mantiene un secreto. «Shin’s Project» ofrece una combinación de drama, misterio y acción para resolver los conflictos de otras personas.

«A la luna»

Fecha de lanzamiento principal: 19 de septiembre

Basado en la novela, «To the Moon» cuenta la lucha de tres mujeres de clase trabajadora, Jung da Hae (Lee Sun Bin), Kang Eun Sang (Ra Mi Ran) y Kim Ji Song (Jo Aram), que saltó al mundo de la inversión criptográfica para cambiar su destino.

«Caminando sobre hielo delgado»

Discusión: Lee Young AE, Kim Young Kwang

Fecha de lanzamiento principal: 20 de septiembre

Lee Young Ae regresó como Kang Eun Soo en «Walking on Thin Ice», con Lee Kyung (Kim Young Kwang), un maestro con una doble vida como distribuidor de narcoba. Este drama promete una fuerte tensión y emoción.

«Un mentiroso elegante»

Pemeran: Seamos un Pemeran.

Fecha de lanzamiento principal: 22 de septiembre

«Una salvaje elegante» le dice a la intriga familiar entre Cha Jung Won (Lee Shi Ah) y su madre biológica, Han Hye Ra (Lee Il Hwa), en una batalla llena de engaño para controlar a la familia Geonhyang.

«No hay piedad»

Actor: Lee Joo Young, Ji Seung Hyun, Junhoe

Fecha de lanzamiento principal: 24 de septiembre

«No Mercy» es un thriller de venganza protagonizada por Lee Joo Young como Ha So Min, víctima de fraude telefónico que utiliza la tecnología de Deepfake para vengarse de las organizaciones criminales.

«Primera mujer»

Actor: Eugene, Ji Hyun Woo, Lee Min Young

Fecha de lanzamiento principal: 24 de septiembre

Eugene interpretó a Cha Soo Yeon en «Primera Dama», un fabricante de reyes cuya vida cambió drásticamente cuando su esposo, el presidente electo (Ji Hyun Woo), pidió divorcio antes de la inauguración.

«La transmisión turbia»

Pemeran: Ronkan o Ye Eun, Park Seo Ham

Fecha de lanzamiento principal: 26 de septiembre

Ubicado en la era de Joseon, «The Munky Stream» sigue al cloon (Rowoon), Choi Eun (Shin Ye Eun) y Jeong Cheon (Park Seo Ham) en una historia llena de intriga y ambiciones en medio del caos social.

«Sra. Incognito»

Actor: Jeon Yeo Been, Jung Jinyoung

Fecha de lanzamiento principal: 29 de septiembre

«Sra. Incognito» presenta a Jeon Yeo como Kim Young Ran, una guardaespaldas que está atrapada en un matrimonio por contrato y debe vivir con una nueva identidad. Este drama combina romance y elementos criminales.

Con las filas de actores conocidos e historias diversas, septiembre de 2025 se convirtió en un mes lleno de entusiasmo para los fanáticos de K-Drama.