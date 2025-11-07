¡14 estudiantes tratados y 7 necesitan cirugía!

Jacarta – Recientemente el público quedó conmocionado por los acontecimientos. explosión que ocurrió en SMA Negeri 72 Yakarta. El incidente ocurrió dentro del área de la mezquita y dejó ocho personas heridas.

Últimas noticiassegún la Comisión de Protección Infantil de Indonesia (KPAI) proporciona las últimas actualizaciones relacionadas víctima explosión en PEQUEÑO 72 Jacarta. Según la declaración oficial de la presidenta de KPAI, Margaret Aliyatul Maimunah, hasta el viernes (11 de julio), hasta 14 alumno todavía están bajo tratamiento hospitalario, y 7 de ellos requirieron cirugía.

El ambiente en el Hospital Islámico Cempaka Putih donde ocurrieron las víctimas de la explosión del SMAN 72 en Yakarta

Margaret explicó que varias víctimas fueron tratadas inicialmente en el centro de salud comunitario, pero debido a que sus heridas eran bastante graves, finalmente fueron remitidas al hospital.

«Hubo recién llegados, porque inicialmente fueron tratados en el centro de salud comunitario, pero su condición no era posible, por lo que finalmente fueron remitidos. Algunos tuvieron que ser operados. Los últimos datos dicen que hay alrededor de 7 niños», dijo Marget en el Hospital Islámico Cempaka Putih de Yakarta, citado por VIVA de Antara, el sábado 8 de noviembre de 2025.

Condición de la víctima y tipo de lesión

La mayoría de las víctimas son niños menores de 18 años. Las lesiones sufridas fueron variadas, desde lesiones en los pies y uñas rotas hasta molestias en las orejas y la cabeza. Margaret añadió que algunos estudiantes incluso tuvieron que someterse a procedimientos de extracción de uñas debido a lesiones graves.

Mientras tanto, a los estudiantes cuyas condiciones han mejorado se les ha permitido regresar a casa. Esto demuestra que el tratamiento médico se realiza por etapas según la gravedad de la lesión de cada víctima.

El número de víctimas sigue siendo dinámico

Los datos sobre las víctimas de explosiones siguen cambiando. Cuando el equipo de KPAI llegó al lugar, se registró que 33 estudiantes estaban siendo atendidos en el hospital, a diferencia de los datos iniciales de la policía que afirmaban que el número de víctimas había llegado a 37 personas. Sin embargo, las cifras oficiales aún no son definitivas porque varias víctimas aún están bajo observación y tratamiento.

Margaret enfatizó la importancia de la supervisión y protección de las víctimas, la mayoría de las cuales son menores.

Estado de la mezquita de SMAN 72 Yakarta tras la explosión

«Muchas personas se quejan de dolor en los oídos y a algunas incluso les tienen que quitar las uñas», añade Margaret.

KPAI asegura que seguirá supervisando la condición de las víctimas y acompañándolas, especialmente en lo que respecta a los derechos de los niños en el tratamiento médico y psicológico. Aparte de eso, también se espera que la escuela y las autoridades realicen evaluaciones para evitar incidentes similares en el futuro.