14 estudiantes de secundaria en el envenenamiento de Karimun MBG

Karimun, Viva – Un total de 14 estudiantes de SMP Negeri 2 Karimun, Karimun Regency, Islas Riau, deben ser llevados a llevar al Centro de Salud Tanjung Balai Karimun el jueves (25/09/2025). Experimentan síntomas sospechosos de intoxicación alimentaria después de comer un plato del programa de alimentación nutricional gratuita (MBG).

La mayoría de los estudiantes que experimentan náuseas, opresión y dolor abdominal provienen de la clase VII. Todos ellos recibieron inmediatamente tratamiento médico en el Centro de Salud Balai Karimun para garantizar que su condición se mantuviera estable.

Un total de 14 estudiantes de SMP Negeri 2 Karimun fueron llevados a los Puskesmas después de envenenamiento de MBG

Según la información del estudiante, el menú MBG esa mañana consistía en huevos procesados, tempeh y encurtidos. Algunos estudiantes admiten que esta es la primera vez en sentir los síntomas de envenenamiento, aunque anteriormente estaban acostumbrados a comer alimentos del programa MBG con un menú diferente.

«Anteriormente, alrededor de las 10:00, la comida, como de costumbre, llegó. Cuando como las verduras, huele un poco. Mi estómago es náuseas y dolorga aproximadamente media hora después de comer», dijo un estudiante.

El jefe del Centro de Salud Balai Karimun, Muhammad Aristo Wibowo, enfatizó que todos los estudiantes habían recibido tratamiento médico rápidamente.

«Nos centramos en el tratamiento médico. El costo de mantenimiento en sí es asumido por los Puskesmas sobre las órdenes del jefe del Servicio de Salud», explicó Aristo.

Poco después de someterse a un tratamiento, a casi todos los estudiantes se les permitió irse a casa porque sus condiciones mejoraron gradualmente. (Islas Aji/Tvone/Karimun-Riau)