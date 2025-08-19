14 años leal, Mees Hilgers finalmente se va de Twente para la Premier League

VIVA – FC Twente Según se informa, ya se queda sin paciencia con actitud Mees Hilgers. Bek Equipo nacional Indonesia fue de hecho desde el comienzo de la ventana de transferencia de verano de 2025 para querer salir del Enschede Club.

Leer también: Menkum enfatiza la canción Indonesia Raya no golpeada por regalías: ya es un dominio público



De hecho, el contrato de Hilgers en realidad sigue siendo válido para el próximo año. Sin embargo, el jugador insistió en encontrar nuevas experiencias fuera de los Países Bajos y el objetivo de jugar en un nivel superior.

Debido a su actitud, Twente decidió no dar la oportunidad de realizar Hilgers en los dos partidos inaugurales de la temporada 2025/2026 de Eredivisie. Grabó ausente cuando su equipo contra Zwolle y PSV Eindhoven.

Leer también: Dijo Nova Arianto después de que el equipo nacional U-17 indonesio no logró ganar la Copa de Independencia



El periodista holandés, Leon Ten Voorde, incluso dijo que la gerencia de Twente estaba avergonzada por Hilgers que continuaron instando a ser liberada.

«Hilgers, como dijeron en Twente, había dicho durante tres años que quería irse. Y se le permitió. El club no lo dijo claramente, pero estaban un poco hartos», dijo.

Leer también: Regalias polémicas de la canción ‘Tanah Airku’ En el equipo nacional indonesio, Erick Thohir se reunirá con la familia de la Sra. Sud



La situación hizo que la salida para Hilgers fuera más abierta. El informe reciente dice que el defensor de 185 cm está a solo un paso de una carrera en el Reino Unido. Palacio de cristal. De hecho, se ha logrado un acuerdo personal entre Hilgers y Palace.

Ahora se afirma que Crystal Palace es más negociaciones con Twente. Aunque había recibido un interés del club español e italiano, Hilgers más inclinado a unirse al campeón de la Copa FA 2024/2025.

Si se realiza esta transferencia, la larga unión de Hilgers termina con Twente. Ha estado en el uniforme de Tukkers durante 14 años, incluso desde que ingresó a la Academia en 2011 a la edad de 10 años.

Hilgers hizo su debut para el primer equipo de Twente el 5 de diciembre de 2020 contra Ajax. Desde entonces, apareció regular en la línea de fondo y registró 131 apariciones. Desafortunadamente, durante la defensa de Twente, Hilgers ni siquiera había ganado el trofeo del campeonato.