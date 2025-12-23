1,35 millones de certificados Halal serán gratuitos para las Mypes en 2026

Jacarta – El gobierno liberará 1,35 millones certificado Halal para micro y pequeñas empresas (MSE) en 2026. Esta es una dirección del presidente Prabowo Subianto antes de la implementación del Halal obligatorio en octubre del próximo año.

Jefe de la Agencia Organizadora de Garantía de Productos Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan dijo que el gobierno también ha proporcionado una cuota gratuita de certificados halal de 1,14 millones para micro y pequeños empresarios que BPJPH ha realizado este año. Hasta el martes, BPJPH había certificado 10,9 millones de productos halal.

«El presidente Prabowo Subianto está facilitando las cosas a los micro y pequeños empresarios proporcionando 1,35 millones de certificados halal gratuitos en 2026», dijo Haikal, citado en su declaración del martes 23 de diciembre de 2025.

En 2025, BPJPH también hará esfuerzos para facilitar la tramitación de certificados halal para las MyPE mediante la emisión del Decreto Principal BPJPH Número 146 de 2025, que incluye el tipo de negocio de puesto culinario en la categoría de certificado halal gratuito.

Actualmente, con las últimas regulaciones, 25.002 puestos de arroz registrados en Sihalal han recibido certificados halal gratuitos.

En su implementación, Haikal dijo que los certificados halal gratuitos para las MPE iban acompañados de Asistencia al Proceso de Productos Halal (P3H) del Instituto de Asistencia al Proceso de Productos Halal (LP3H).

BPJPH también enfatizó que la implementación de los servicios de certificados halal, tanto el esquema de autodeclaración para las MPE como el esquema regular para las medianas y grandes empresas, se lleva a cabo de manera transparente utilizando el sistema de información sihalal como base para los servicios digitales.

La implementación de la certificación halal regular, de conformidad con la Ley Número 33 de 2014 y el Reglamento Gubernamental Número 42 de 2024, se lleva a cabo involucrando a actores de servicios externos a BPJPH, incluido el Instituto de Inspección Halal (LPH) y la Comisión Fatwa del Consejo Ulema de Indonesia (MUI).

Los actores empresariales envían solicitudes de certificados halal a BPJPH digitalmente a través de ptsp.halal.go.id y luego procesan la inspección o prueba halal de sus productos por parte de LPH a través de una auditoría de auditor halal en LPH.

Luego, según los resultados de la auditoría, el producto recibió una determinación de producto halal de la Comisión MUI Fatwa. Después de eso, BPJPH emitirá un certificado halal en línea.

«Así que en este servicio de certificación halal digital no hay reuniones físicas ni comunicación personal entre los empleados de BPJPH y los actores empresariales que procesan los certificados halal», dijo Haikal. (Hormiga)