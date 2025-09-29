13 millones de visitas en 10 días

«Superhombre«Bifuró 13 millones de visitas en sus primeros 10 días de transmisión en HBO MaxMarcando el lanzamiento de la película más grande de la plataforma desde «Barbie» en 2023.

Según Warner Bros. Discovery, otros títulos relacionados con el personaje de Superman también vieron un aumento en la audiencia después de que la película comenzó a transmitirse. Durante la semana del 15 al 21 de septiembre. «Super/Man: The Christopher Reeve Story» vio un aumento del 670% en la transmisión en comparación con la semana anterior, mientras que «Superman: The Movie» aumentó en un 155%, «Superman Returns» aumentó un 120% y «Man of Steel» aumentó un 40%.