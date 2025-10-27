13 figuras detrás del compromiso juvenil, pioneros de la unidad que moldearon la identidad de la nación indonesia

VIVA – El 28 de octubre de cada año siempre se celebra como Hari. Compromiso juveniluno de los momentos más históricos en el viaje de la nación indonesia. Ese día, jóvenes de diversas regiones y orígenes étnicos se reunieron en el Segundo Congreso de la Juventud y luego prometieron tres promesas sagradas: una patria, una nación y un idioma: Indonesia.

El Compromiso de la Juventud no es sólo una reunión ordinaria, sino un símbolo de la conciencia colectiva de los jóvenes para unirse contra el colonialismo y la división. Detrás de ese momento monumental, hay 13 cifra papel importante en la preparación, movilización y avivamiento del espíritu de unidad.

Las siguientes son 13 figuras detrás del nacimiento del Compromiso Juvenil, figuras que no sólo son testigos de la historia, sino también creadores de la dirección futura de Indonesia, según el sitio web del Ministerio de Religión de NTT.

1. Soegondo Djojopoespito

Como presidente del Comité del Segundo Congreso Juvenil, Soegondo nació en Tuban, Java Oriental, el 22 de febrero de 1905. Era conocido como un activista educativo que una vez vivió en la casa de Ki Hajar Dewantara y HOS Tjokroaminoto. Su figura jugó un papel importante a la hora de coordinar el avance del congreso hasta que finalmente dio origen al Compromiso Juvenil. Soegondo murió en Yogyakarta el 23 de abril de 1978.

2. Soenario Sastrowardoyo

Este asesor del comité del Segundo Congreso de la Juventud nació en Madiun, el 28 de agosto de 1902. Como abogado con el título de Meester in de Rechten, Soenario defendió activamente a los activistas del movimiento nacional. También es conocido como uno de los creadores del Manifiesto Político de 1925 en los Países Bajos con Mohammad Hatta.

3. Johannes Leimena

Nacida en Ambon en 1905, Leimena era miembro de Jong Ambon y también formaba parte del comité del congreso. Después de la independencia, ocupó el cargo de ministro durante el período más largo de la historia de la República de Indonesia, un total de 20 años ininterrumpidos. Murió en Yakarta el 29 de marzo de 1977 y recibió el título de Héroe Nacional.

4. Djoko Marsaid

Djoko, que se desempeña como vicepresidente del II Congreso de la Juventud, es el líder de la organización Jong Java. Desempeña un papel en el mantenimiento de la dinámica y el espíritu de hermandad durante el congreso.

5. Muhammad Yamin

Nacido en Sawahlunto el 24 de agosto de 1903, Yamin es escritor, humanista, historiador y jurista. También fue uno de los pioneros de la poesía indonesia moderna y un importante formulador del Compromiso de la Juventud. Su nombre ahora está inmortalizado como Héroe Nacional.