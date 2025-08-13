13 Asociación de basura de la legalización de Umrah Mandiri, la seguridad para evitar el fraude es la razón

Yakarta, Viva – Hasta 13 asociación organizador haji Y Umrah Rechazar la legalización de la Umrah Mandiri declarada en el proyecto de ley (RUU) de la implementación de Hajj y Umrah debido a una serie de cosas, como el riesgo de ausencia de protección congregaciónfraude, así como el dominio del organizador de la Umrah global.

Leer también: Ministro AGUS: El jurista Tan Passport ha sido revocado desde el 4 de agosto



«Rechazamos firmemente la legalización de Umrah Mandiri. Porque podemos liberar la protección de los peregrinos, las brechas de fraude domésticas y extranjeras abiertas, y brindar grandes oportunidades para mercado Global domina el mercado de la congregación indonesia «, dijo un portavoz del Equipo 13 de los administradores de Hajj y Umrah Muhammad Firman Taufik en Yakarta el miércoles.



Ilustración de la congregación de Umrah. Foto : Viva.co.id/ eko priliawito

Leer también: KPK descargó el ‘pecado’ del regente de Pati Sudewo, supuestamente aceptó el soborno del caso DJKA



Según él, se demostró que Umrah Mandiri no proporcionaba seguridad, comodidad y protección a los peregrinos, tanto a nivel nacional como en Arabia Saudita. Además, dijo, Umrah Mandiri está en riesgo de interrumpir la formación del ecosistema económico de la implementación de Hajj y Umrah.

Consideró, Umrah Mandiri resultó en el gasto de Umrah a los partidos extranjeros, por lo que apagó el papel de los actores oficiales del organizador de Umrah.

Leer también: Las prisioneras abrasivas en la estación de policía de Luwu, Aipda ML amenazó con ser despedidas



«El gobierno debería defender a las empresas nacionales en el encuadre de Bela y comprar productos indonesios», dijo Firman.

En la misma ocasión, el Secretario General de la Asociación Musulmana de DPP de Hajj y Umrah de la República de Indonesia (Amphuri) Zaky Zakaria Anshari dijo que su partido se centró en proteger a los fieles, mantener el mandato de la adoración y salvar el ecosistema económico de las personas que habían sido construidas desde antes de la independencia.

La implementación de Hajj y Umrah, dijo, es un legado de la lucha de la gente. Desde 1912, Muhammadiyah ha formado la sección Hajj Helper, Nu a través de Asbihu, exactamente con el trabajo de Imtaq, a las instituciones de Zakat, las asambleas de Taklim, Pesantren, figuras, académicos, participó en convertirse en parte de la gestión de la implementación de HJJ y Umrah.

Además, dijo Zaky, los sectores UMRAH y HAJJ especiales que valen no menos de RP30 billones por año. Hasta ahora, ha sido administrado por 3.421 organizadores de UMRAH y peregrinos especiales de Hajj (PPIU/PIHK) que tienen licencia oficial que apoyan a cientos de miles de empresas, miles de socios de MISME que van desde los sastres de Ihram en las regiones, catering, transporte, hasta el alojamiento.

«El papel de PPIU y PIHK oficiales no es solo un agente de viajes. Pero el protector de la congregación, el apoyo económico y el público. La legalización de Umrah Mandiri es muy potencial para dañar la economía de la publicidad, muchos actores comerciales se han caído y, por supuesto, miles de socios de MSME están colapsando», dijo Zaky.

El parlamento indonesio aprobó el borrador de la propuesta de Hajj y Umrah Bill y Umrah en la sesión plenaria el 24 de julio de 2025. En la actualidad, el DPR está esperando la propuesta del proyecto de ley Hajj y Umrah del gobierno para discutir con la agenda del nivel de discusión I (Ant)