‘120 Bahadur’ de Farhan Akhtar establece el estreno cinematográfico a mayor altitud

Farhan AkhtarLa epopeya bélica “120 Bahadur” hará historia cinematográfica con una proyección sin precedentes en el Auditorio Rezang La War Memorial en la aldea de Chushul, Ladakh, marcando lo que los organizadores afirman es el estreno de una película a mayor altitud jamás realizada: 16,452 pies.

La película se centra en la Batalla de Rezang La, el conflicto de 1962 en el que 120 soldados indios de la Compañía Charlie, 13 Regimiento Kumaon, lucharon contra las fuerzas chinas a una altitud de más de 16.000 pies en Ladakh, con 114 soldados muertos en acción.

La proyección del 22 de noviembre llevará la película a los soldados y residentes locales cerca del lugar de la batalla, pocos días después de su 63º aniversario el 18 de noviembre. La compañía de teatro móvil PictureTime presentará 14 espectáculos en el auditorio conmemorativo para el personal militar que presta servicios en la región y los aldeanos.

«Vamos a proyectar la película en el auditorio conmemorativo de Rezang La en la aldea de Chushul, que está al lado del paso de montaña donde se libró la guerra», dijo Sushil Chaudhary, fundador y director ejecutivo de PictureTime, quien estará en el lugar en medio de duras condiciones de -10 grados centígrados. «Esta será la proyección a mayor altitud de cualquier película. Estamos orgullosos de que la historia de esta increíble valentía sea presenciada por los aldeanos y los soldados en la pantalla grande. Mostraremos la película durante al menos dos semanas».

El estreno en la montaña sigue al reciente anuncio de que “120 Bahadur” se convertirá en la primera película en lanzamiento en los teatros de defensa de la India. En asociación con GenSync Brat Media, PictureTime proyectará la película exclusivamente para la comunidad de defensa en más de 800 salas de cine en todo el país a partir del 21 de noviembre.

La iniciativa representa el último esfuerzo de PictureTime para ampliar el acceso al cine más allá de los lugares tradicionales. Actualmente la empresa opera una Teatro inflable en el Festival Internacional de Cine de la India (IFFI) en Goa, proyectando títulos que incluyen clásicos de Shah Rukh Khan y películas contemporáneas hasta el 28 de noviembre.

El elenco incluye a Akhtar, Raashii Khanna, Sparsh Walia, Vivan Bhatena, Dhanveer Singh, Digvijay Pratap, Sahib Verma, Ankit Siwach, Devendra Ahirwar, Ashutosh Shukla, Brijesh Karanwal, Atul Singh, Ajinkya Deo y Eijaz Khan.

Dirige Razneesh “Razy” Ghai. Ritesh Sidhwani y Akhtar producen para Excel Entertainment, con Amit Chandrra para Trigger Happy Studios. “120 Bahadur” se estrena en los cines el 21 de noviembre.